Ponoš: Vučić pokušava da skrene pažnju sa tragedije u Novom Sadu

Predsednik stranke Srbija centra (SRCE) Zdravko Ponoš izjavio je na večerašnjem protestu u Beogradu da predsednik Srbije Aleksandar Vučić pokušava da skrene pažnju sa tragedije u Novom Sadu, nametanjem drugih tema, saopštila je ta stranka.

On je za Novu S kazao da Vučić „pokušava da nametne kao najvažnije to što se čuo nekoliko minuta sa (novim predsednikom SAD Donaldom) Trampom da mu čestita pobedu“ ili to što je, kako je dodao, „pobegao za Baku odakle se javlja govoreći o malim nuklearnim reaktorima“.

„Pokušava da glumi ludilo nametanjem drugih tema i tako beži od odgovornosti“, rekao je Ponoš.

Nagasio je da vlast neće pasti ili početi da se oseća odgovornom zbog jednog protesta.

„Treba da nastavimo da radimo ono što možemo, naročito kada imamo malo medijskog prostora“, kazao je on.

Prema njegovim rečima, narod koji se okupio u ponedeljak u Beogradu je pun gneva, ali i odlučnosti da menja stvari.

„Neće odustati od traganja za istinom i pravdom. Do sada u slučaju tragedije odnosno zločina u Novo Sadu nema ni istine, niti pravde“, rekao je Ponoš.

U Beogradu je večeras, na poziv parlamentarne opozcije organizovan protest kojim je tražena odgvornost za smrt 14 ljudi u Novom Sadu, pri padu nadtrešnice tamnošnje Železničke stanice.

