Predsednica Međunarodne federacije novinara traži od Vučića da se istraži ubistvo Milana Pantića

Predsednica Međunarodne federacija novinara (IFJ) Dominik Pradali je danas, uoči Dana borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima, tražila od predsednika Srbije Aleksandra Vučića da se istraži ubistvo novinara Milana Pantića 2001. godine.

„Društvo koje dopusti da ubice novinara budu slobodne, nije demokratija“, navela je Pradali, prenelo je Udruženje novinara Srbije u saopštenju.

U obraćanju predsedniku Vučiću, Pradali je navela da je u aprilu, kada je posetila Beograd, iz razgovora s novinarima zaključila da se posebno nesigurno osećaju novinari lokalnih medija.

To je, kako je navela, bio slučaj i s dopisnikom Večernjih novosti iz Jagodine Milanom Pantićem koji je ubijen 11. juna 2001. godine u ulazu zgrade u kojoj je živeo.

„Sve je ukazivalo na to da su motivi bili članci na kojima je radio. Bio je to užasan šok. Zajednica je očekivala da će ubistvo biti rasvetljeno veoma brzo, jer se dogodilo u jutarnjim časovima, u urbanom delu grada. To se nije desilo“, navela je Pradali.

Zbog toga je na platformi Saveta Evrope za promociju zaštite novinarstva objavljeno upozorenje, ali do danas iz Vlade Srbije nema odgovora.

UNS piše da Tužilaštvo za organizovani kriminal više od godinu dana nije odlučilo da li će preuzeti nadležnost u slučaju ubistva jagodinskog novinara, a predsednica IFJ je od Vučića tražila i da nadležni organi preispitaju taj slučaj.

(Beta)

