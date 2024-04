Prelević za Betu: S Vučićem, niti ćemo sačuvati Kosovo, niti ćemo ući u EU

Advokat Božo Prelević izjavio je danas da će Srbija zbog pogrešne politike aktuelne vlasti na čelu s Aleksandrom Vučićem ostati bez Kosova i Metohije i članstva u Evropskoj uniji (EU).

Prelević je agenciji Beta rekao da Srbija nema stručnu diplomatiju koja bi mogla da ostvari bilo koji nacionalni interes na međunarodnom planu.

Komentarišući zajednički predlog ambasadora država članica EU za pregovaračko Poglavlje 35 kojim se podrazumeva da će Srbija u potpunosti sprovoditi obaveze koje proizlaze iz Sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, u skladu s Aneksom o njegovoj implementaciji dogovorenog 18. marta 2023. godine u Ohridu, Prelević je kazao da to nije iznenađujuće jer su srpske vlasti aktivno učestvovale u pisanju Briselskih sporazuma i Ohridskog aneksa.

„S ovom vlašću na čelu s Vučićem niti ćemo ući u EU niti ćemo sačuvati Kosovo. Taj uslov za Poglavlje 35 će biti neprelazna stepenica za sadašnju vlast, a svim drugim vlastima će smanjiti prostor da se izbore za neku diplomatsku pobedu“, istakao je on.

Posledice višegodišnjeg Vučićevog pregovaranja i dogovaranja o Kosovu, dodao je, su ulazak Kosova u Savet Evrope i implementacija Ohridskog aneksa u Poglavlje 35.

„U međuvremenu, Vučić je Prištini predao sve elemente srpske državnosti na Kosovu. Osnov opstanka Vučića i njegove stranke na vlasti je u rušenju svih državnih institucija. U takvoj situaciji samo jedan čovek je kriv i odgovoran za sve loše što nam se dešava, a to je Aleksandar Vučić. U ovoj zemlji nijedna odluka ne može da se donese protivno njegovoj volji“, ocenio je Prelević.

Prema njegovim rečima, Vučić je, kada je prihvatao sporazume o Kosovu, znao da će oni biti implementirani u Poglavlje 35.

„Prihvatanjem tih sporazuma, Vučić je prihvatio i da Kosovo postane član Ujedinjenih nacija“, kazao je advokat.

Upitan da prokomentariše tvrdnje pojedinih političara, istoričara i pravnika da je Vučić prihvatanjem sporazuma o Kosovu počinio čin veleizdaje, Prelević je kazao da to potvrđuje Krivični zakon Srbije.

„Svako ko je pismen u to može da se uveri u Krivičnom zakonu Srbije. Prema članovima 306-319, građanin Srbije koji prizna ili prihvati okupaciju zemlje ili pojedinog njenog dela kazniće se zatvorom od najmanje deset godina. Ko silom ili protivustavnim putem pokuša da otcepi deo teritorije Srbije kazniće se zatvorom od tri do pet godina. Takođe i udruživanje u kriminalnu grupu radi protivustavne delatnosti je krivično delo, tako da se postavlja pitanje da li su Srpska lista i Srpska napredna stranka udruženja formirana da bi rušila Ustav Srbije. Nema sumnje da je Vučić počinio krivična dela koja sam nabrojao“, rekao je on.

Ako je Kosovo deo Srbije kao što piše u Ustavu, dodao je, onda su svi akti koje su prihvatili i potpisali predstavnici aktuelne vlasti, od Brisela do Ohrida, neustavni.

„Protiv Vučića, na žalost, u ovom trenutku ne može da bude pokrenut krivični postupak jer on u svojim rukama drži Republičkog javnog tužioca, Ustavni sud i deo Vrhovnog suda Vučić već 12 godina osakaćuje sve državne institucije i to što radi s Kosovom je u ovom trenutku najvidljivija rak rana. Mi ćemo izgubiti celu Srbiju, a ne samo Kosovo“, zaključio je Prelević.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i kosovski premijer Aljbin Kurti prihvatili su krajem februara 2023. godine u Briselu sporazum u kome se ističe nepovredivost granica i poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta.

U članu 1 tog sporazuma se navodi da će strane razvijati normalne, dobrosusedske odnose jedne sa drugima na osnovu jednakih prava i da će obe strane međusobno priznati svoje dokumente i nacionalne simbole, uključujući pasoše, diplome, registarske tablice i carinske pečate.

Član 4. predviđa da Srbija i Kosovo deluju na pretpostavci da ni jedna od njih ne može da predstavlja drugu u međunarodnoj sferi ili deluje u njeno ime, kao i da Srbija neće prigovoriti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji.

U članu 5 se ističe da nijedna strana neće blokirati, niti ohrabriti druge da blokiraju, napredak druge strane na njihovom putu ka EU na osnovu sopstvenih zasluga.

U članu 6 se navodi da će obe strane nastaviti s novim podsticajem procesa dijaloga koji vodi EU, a koji bi trebalo da dovede do pravno obavezujućeg sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji svojih odnosa.

Nakon prihvatanja drugog Briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova, 19. marta 2023. godine u Ohridu je prihvaćen implementacioni aneks Sporazuma o putu normalizacije odnosa između Kosova i Srbije.

Kosovo i Srbija su se u potpunosti obavezali da će poštovati sve članove Sporazuma i ovog Aneksa, i sprovesti sve svoje obaveze koje proizilaze iz Sporazuma i ovog Aneksa ekspeditivno i u dobroj veri.

U Ohridskom aneksu se navodi da strane primaju k znanju da će Sporazum i Aneks za implementaciju postati sastavni delovi odgovarajućih procesa pridruživanja Kosova i Srbije EU.

„Strane napominju da će EU posrednik odmah nakon usvajanja Sporazuma i ovog Aneksa započeti proces izmena merila za Poglavlje 35 za Srbiju zbog obaveza koje proizilaze iz Sporazuma i ovog Aneksa“, navedeno je u Aneksu.

Tekst koji su u ponedeljak usvojili ambasadori zemalja članica EU da u Poglavlje 35 bude implementiran Ohridski aneks, najverovatnije će biti potvrđen narednog ponedeljka na Savetu EU za spoljne poslove, nakon čega će biti zvanično upućen Beogradu kao tekst pregovaračke pozicije EU za Poglavlje 35.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.