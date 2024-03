Propozicije konkursa Betina fotografija godine 2024

Novinska agencija Beta raspisala je konkurs za najbolju novinsku fotografiju 2023/2024. godine. Konkurs traje do 16. aprila ove godine.

Na Betinom konkursu za novinsku fotografiju mogu učestvovati fotografije nastale u periodu 1. marta 2023. – 29. februara 2024. godine. Fotografije moraju biti snimljene u jugoistočnoj Evropi. Učešće na konkursu se ne naplaćuje.

Pravo učešća na konkursu „Betina fotografija godine“ imaju profesionalni fotoreporteri koji rade u medijskoj industriji područja jugoistočne Evrope (dnevni, lokalni i drugi listovi, magazini, časopisi, periodične publikacije, novinske agencije i internet portali), bilo da su stalno ili honorarno angažovani u tim medijima.

Svaki učesnik Konkursa može poslati najviše pet fotografija u visokoj rezoluciji, maksimalne veličine 3MB i isključivo u JPEG formatu. Uz svaku fotografiju treba da stoji ime autora, naziv fotografije, kao i mesto i vreme kada je snimljena. Fotografije se šalju na mail adresu betafotokonkurs@gmail.com

Prijave za Konkurs su dostupne NA OVOM LINKU i šalju se na istu mail adresu, na koju i fotografije.

Od pristiglih prijava stručni žiri odabraće tri fotografije i njihovi autori će dobiti novčane nagrade u iznosu 1.000 evra ( Prva nagrada ), 750 evra (Druga nagrada) i 500 evra (Treća nagrada) u dinarskoj protivvrednosti.

Žiri će odabrati i najbolju fotografiju iz oblasti života i inkluzije osoba sa posebnim potrebama koja će dobiti nagradu „Damjan Diklić“ u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Fotografije koje će biti predstavljene u ovogodišnjem katalogu i na izložbi „Betina fotografija godine“ takodje bira stručni žiri. Ove fotografije će biti postavljene na društvenim mrežama agencije Beta , Facebook i Instagram, na kojima će moći da glasaju posetioci, a fotografija sa najviše glasova će dobiti nagradu publike.

Pobednicima Konkursa nagrade se uručuju na dan otvaranja izložbe.

Imena nagrađenih fotoreportera biće objavljena u dnevnom servisu Novinske agencije BETA, a nagrađene fotografije biće emitovane u foto-servisu Bete.

BETA će u svojim servisima objaviti i fotografije nagrađenih fotoreportera kao i svečanog uručenja nagrada.

The Beta News Agency is organizing a contest for the best press photograph taken in 2023/2024, with April 16, 2024 being the application deadline.

All photographs taken between March 1, 2023 and February 29, 2024 in South East Europe are eligible to compete. There are no participation fees.

All professional photo-reporters working full-time or on contract in the media industry (in daily, local and other newspapers, magazines, periodicals, news agencies and internet portals) can take part in the competition entitled Beta’s Photograph of the Year.

Every participant may submit up to five high-resolution photographs, not larger than 3MB and in JPEG format. The authors should provide their name, the images’ titles, and the location and time of their taking. The photographs should be sent to betafotokonkurs@gmail.com

Application forms can be found at this link and should be mailed to the same e-mail address as the photographs.

An expert jury will select three best photos, awarding their authors with EUR1,000 (first prize), EUR750 (second prize) and EUR500 (third prize), payable in Serbian dinars.

The jury will also select the best photograph ilustrating the life and inclusion of persons with special needs which will receive the Damjan Diklic prize in amount of 500 euros.

The jury will also make a selection of photographs to be published in the catalogue and shown at the Beta’s Photograph of the Year exhibition. These will also be posted on BETA’s social networks, Facebook and Instagram, where the visitors will choose the best one, earning it the public choice award.

As of this year, BETA will also award the best photograph illustrating the life and inclusion of persons with special needs. The EUR500 award (payable in Serbian dinars) will be named after Damjan Diklic (1980-2021), an actor born with Down syndrome, who passed away recently.

The winners will receive their prizes at the opening of the exhibition.

The names of the award recipients will be publicized via BETA’s General News Service, while their photographs will be released via BETA’s Photo Service.

(Beta)

