Protest kod beogradskog hotela ‘Jugoslavija’: Nećemo dati da ga sruši SNS i interes investitora

Ispred novobeogradskog hotela „Jugoslavija“ kod Dunavskog keja, na ulazu u Zemun, danas je održan protest zbog njegovog mogućeg rušena i zidanja „mega-kompleksa“ sa dve kule od po 150 metara.

Građani su u listu upisivali svoje primedbe i nakratko blokirali saobraćaj u bulevaru ispred hotela.

Protest su priredile stranke iz grupe „Biram borbu“ koje će primedbe građana na Plan detaljne regulacije, prevashodno stanovnika obližnih zgrada, dostaviti gradskom Sekreterijatu za urbanizam do 20. maja koliko traje javni uvid na nacrt ovog plana.

Građani su nosili transparente „Borba za Jugu – nećemo kulčine“, „Biram Jugu“, „Ne dam mladost, ne dam Jugu, nađite hotelčinu drugu“.

„Ovo je naš grad, a ne Srpske napredne stranke. Poručujemo da nećemo dozvoliti da razvoj grada diktiraju njima bliski investitori već javni interes“ – rekao je u govoru član Zeleno-levog fronta Marko Vujačić.

On je upozorio da izgradnju tako visokih zgrada – „kulčina“, ne može da ih izdrži postojeća infrastruktura – bolnice, škole, vrtići, saobraćaj, ogroman broj novih stanara plus zaposleni, a uz to se uništavaju i zelene površine.

Po njegovim rečima, to će značiti i veće cene i druge nepogodnosti, zbog čega će neki stanari morati da se sele.

Istoričar umetnosti Marko Bogdanović je upozori da Hotel „Jugoslavija“ nije samo umetničko-arhitektonska vrednost, već ima i naročiti istorijski i nacionalni značaj i da je to poslednji veliki objekat u Srbiji koji nosi ime nekadašnje države.

„Mi, Srbi smo ipak glavni i odgovorni urednici te Jugoslavije, oko Srbije i kraljevske loze Karađorđević skupile su se sve te države čijem smo mi oslobođenju pomogli. Kakvo god neko imao mišljenje o toj Jugoslaviji, neophodno je da sačuvamo to ime“ – naglasio je Bogdanović rekavši da je ono „deo naše istorije koja ne sme da se izbriše“.

„Ako to neko izbriše u Zagrebu, Ljubljani nije dobro, ali nije se oko neke njihove kraljevske porodice pravila država već oko naše, nije njihova vojska oslobađala već naša, dajte da budemo ponosni na tu centralnu poziciju koju smo imali“ – rekao je Bogdanović.

On je rekao da se hotel može osavremeniti da bi opstao.

Zeleno-levi front je, najavljujući protest, naveo da je Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda oglasio javni uvid u „Nacrt plana detaljne regulacije (PDR) za blok 11 i deo bloka 10 u opštinama Zemun i Novi Beograd“, a to obuhvata i Hotel „Jugoslavija“.

Nacrtom se predviđa mogućnost rušenja tog hotela, izgradnja dve kule visine do 155 metara i kompleksa koji bi se prostirao na 240.000 kvadratnih metara sa 1.150 stanovnika – naveo je Zeleno-levi front. Ocemio je da je to „još jedan plan koji se donosi bez konsultovanja stanovnika iz neposrednog okruženja, radi profita pojedincima, bez ijednog kvadrata javne namene“.

(Beta)

