Radić za Betu: Izraelska odbrana zatečena, želja za vlašću urušila institucije

Izraelska odbrana je iznenađena napadom Hamasa i nije se snašla jer su unutrašnjo-politička previranje, demonstracija i želja za vlašću otupili oštricu zemlje na vojnom planu, ocenio je vojni analitičar Aleksandar Radić.

On je za agenciju Beta rekao da je ta zatečenost izraelske odbrane ključni problem, jer je Hamas dugo vremena pripremao operaciju, izučili su iskustva rata u Ukrajini, videli su s kojim resursima raspolažu, a Izrael je sve to vreme imao statičnu odbranu.

„Kada postavite negde zid pa iza snage koje su tu za obezbeđenje, onda neko ko je tu svakog dana, iz meseca u mesec, godinu za godinom, gledao i smislio rešenje. Hamas je iznašao načine kako da savladaju odbranu, od paraglajedera do razvaljivanja ograde na nekim tačkama, i prošli su pa sad nanose gubitke izraelskoj vojsci i civilima. Koriste dronove, koriste sve ono što su videli da se koristi u ratu u Ukrajini i to su prilagodili činjenici da imaju masu ljudi željnih borbe koju su sada ubacili u boj“, rekao je Radić.

On je istakao da je Izrael zatečen jer ima dugu predistoriju strančarenja i unutrašnjih borbi koje u oslabile državu.

„Želja za vlašću ljudi u Izraelu je nadvladala zdrav razum i narušila je funkcionalnost sistema i to je do problem. Vesti koje smo mi unazad mesecima slušali iz Izraela su demonstracije, protesti, unutrašnjo- političke trzavice i uvek je takva atmosfera dovodila do otupljivanja oštrice na vojnom planu. Sad je Hamas kompromitovao njihovu odbranu“, naveo je Radić.

On smatra da Hamas nema kapacitete da radikalno nametne rešenje problema, i da će sada kada izraelska vojska pozove rezerviste, konsoliduje se i krene u protivudar, verovatno efektno odgovoriti na Hamasove prodore, ali da je šteta koju su pretrpeli već vrlo velika.

„Vidi se to nesnalaženje i po službenim saopštenjima. Uvek jedna država kad je zatečena kad ne zna šta činiti, kao što je recimo srpska administracija u vreme incidenta u Banjskoj ćutala čitav dan, tako su sad i Izraelci zatečeni. Oni izdaju konfuzna saopštenja, kriju gubitke, a gubici su više nego jasni, jer Hamas je tradicionalno koristio društvene mreže za svoju propagandu i sada bombarduju društvene mreže fotografijama mrtvih izraelskih vojnika i civila. Jer u njihovoj kulturi ne postoji razlika, ratuje se protiv naroda,“ kaže Radić.

Vojni analitičar je pojasnio da je reč o drugačijem mentalitetu u odnosu na primer na rat u Ukrajini, gde svaka strana negira da je nanela civilne žrtve, dok Hamas nema problem da objavi fotografiju mrtvog vojnika pod punom opremom, ali i mladih mrtvih civila.

„To za nas iz evropskog ugla izgleda čudno i smatra se za terorizam koji i služi da zastraši civile, ali to je stvar različitih sistema vrednosti“, rekao je Radić za agenciju Beta.

Najmanje 22 ljudi ubijeno je danas od početka iznenadnog napada ekstremističkog Hamasa na Izrael, saopštila je izraelska služba hitne pomoći.

Ranije je objavljeno da je gotovo 300 ljudi ranjeno, uključujući više od 70 u teškom stanju.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu je u prvom javnom saopštenju o današnjem napadu islamskog ekstremističkog Hamasa izjavio da je zemlja u ratu.

(Beta)

