Rujević za Betu: Opravdani, ali ambiciozni zahtevi opozicije, nikome ne odgovara bojkot

Novinar nedeljnika Vreme Nemanja Rujević ocenio je danas da je zahtev opozicije za donošenje Leks specijalis zakona, koji bi ispunio sve njihove zahteve o izbornim uslovima, među kojima je i primena svih preporuka Misije ODIHR, opravdan ali vrlo ambiciozan, dodajući da smatra da su i vlast i opozicija trenutno u „pikantnoj situaciji“.

Rujević je za agenciju Beta rekao da opozicija ne bi trebalo da bojkotuje predstojeće beogradske i lokalne izbore bez obzira šta od zahteva bude ispunjeno, dok sa druge strane, ni vlast sebi ne sme da dozvoli da dođe do bojkota.

„Opozicija ne može da bojkotuje izbore u kakvim god uslovima da se održavaju. To su već jednom probali i to nije ličilo ni na šta. Oni čak i u lošim uslovima imaju šanse da dobiju izbore u većim gradovima i ne znam kako bi biračima objasnili da bojkotuju izbore. S druge strane, vlast ne može sebi da dozvoli da opozicija bojkotuje izbore, ili da sve ostane baš u dlaku isto kao što je bilo u decembru“, ocenio je on.

Rujević je naveo da i vlast i opozicija „igraju poker“, ali da jedni druge „lako mogu da prozru“.

„Zato je moja procena da će ponešto biti urađeno, ali nikako ne sve, i da ćemo sledeće izbore čekati u sličnoj atmosferi međusobnih optužbi i da ćemo gledati slične scene koje smo gledali u decembru“, dodao je on.

Prema njegovim rečima, zahtevi opozicije predviđaju scenario sličan onome u Makedoniji, gde je prethodio jak pritisak Zapada i za tadašnju vlast premijera Nikole Gruevskog „više nije bilo vrdanja i to je bio njegov politički kraj“.

„U Srbiji mi ne gledamo takav pritisak Zapad, iako postoje bitne diplomatske pobede opozicije, recimo rezolucija Evropskog parlamenta, ali ne vidimo da postoji insistiranje na nekim međunarodnim istragama ili nekom obuhvatnom posredovanju, ne računajući ono što smo već imali prilike da vidimo, da dođu neki posrednici, da se pregovara o nekim izbornim uslovima i da se nešto sitno popravi“, ocenio je Rujević.

On smatra da je opozicija izašla sa obuhvatnim zahtevima u nameri da izvrši dodatni pritisak i da se onda „tu i tamo nešto popravi“, da se ne bi opet na izbore išlo u „neuslovima kakvi su vladali u decembru“.

„Po mojoj proceni, vlast Aleksandra Vučića, koja je mašina za ostajanje na vlasti, neće dozvoliti da izbori budu u normalnoj atmosferi. E sad, šta će od ovoga eventualno prihvatiti, šta će pokušati da fingira, a šta će možda stvarno da postane malo bolje, to ćemo još da vidimo. Ali je jasno da bi potpuno fer izborni uslovi vrlo lako značili kraj vladavine naprednjaka u Beogradu i još nekim većim gradovima“, kazao je Rujević.

Prema njegovim rečima, zahtevi opozicije su opravdani i logični jer „birački spisak ne valja, Regulatorno telo za elektronske medije (REM) ne radi svoj posao, informativni program Radio-televizije Srbije (RTS) je sramotan“.

„I sve drugo što oni traže ima logiku, ali bi vlast prepuštanjem opoziciji da vodi neka ministarstva u nekakvoj prelaznoj vladi, ili formiranjem nekakve skupštinske komisije koja bi imala stvarna izvršna ovlašćenja, a gde bi sedela opozicija, vlast bi pogazila svoj stil kojim vlada već 12 godina, a to je da opoziciji dobacuje mrvice, a da se vlast i dalje za sve pita“, naveo je Rujević.

(Beta)

