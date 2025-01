Rute: Pobeda Rusije nad Ukrajinom skupo bi koštala kredibilitet NATO-a

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute upozorio je danas da bi pobeda Rusije nad Ukrajinom potkopala silu odvraćanja tog najvećeg svetskog vojnog saveza i da bi obnavljanje njenog kredibiliteta moglo koštati hiljade milijardi evra.

NATO je pojačao svoje snage duž istočne granice sa Rusijom, Belorusijom i Ukrajinom, raspoređujući hiljade vojnika i opreme kako bi odvratio Moskvu od širenja rata na teritoriju bilo koje od 32 zemlje članice alijanse.

„Ako Ukrajina izgubi onda bi obnavljanje sile odvraćanja ostatka NATO-a bilo mnogo, mnogo skuplje od onoga što procenjujemo u ovom trenutku u smislu povećanja naše potrošnje i industrijske proizvodnje“, rekao je Rute na marginama Svetskog ekonomskog foruma u ​​Davosu.

Dodao je da se onda ne bi radilo o dodatnim milijardama, nego hiljadama milijardi.

Rute je insistirao da zapadni saveznici Ukrajine moraju da „pojačaju, a ne da smanjuju podršku“ toj zemlji.

„Moramo da promenimo putanju rata“, rekao je Rute i dodao da Zapad „ne može da dozvoli u 21. veku da jedna zemlja napadne drugu zemlju i pokuša da je kolonizuje“.

U Evropi raste uznemirenost da bi američki predsednik Donald Tramp mogao da pokuša da brzo okonča rat pregovorima sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom pod uslovima koji su nepovoljni za Ukrajinu, ali je Rute oprezan po pitanju rešavanja stvari na brzinu.

„Ako bismo postigli loš dogovor, to bi samo značilo da ćemo videti predsednika Rusije kako ‘baca pet’ sa liderima Severne Koreje, Irana i Kine i to ne možemo da prihvatimo. To bi bila geopolitički velika, velika greška“, dodao je.

(Beta)

