Savez studenata Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: Izbori završeni bez incidenata

Savez studenata Filozofskog fakulteta u Novom Sadu objavio je danas na svom Instagram profilu da je proces izbora za Studentski parlament okončan.

Kako se precizira u objavljenom zapisniku, 10 studenata glasalo je za jedinu ponuđenu listu, kao i da su dva glasa nevažeća.

„Zvaničan zapisnik sa upravo održanih studentskih izbora prosleđen je pisarnici Filozofskog fakulteta i pisarnici Univerziteta da se zavede. Ovim je okončan izborni proces“, piše u objavi Saveza studenata.

Takođe, u zapisniku se navodi da je izborni dan prošao bez incidenata.

Agencija Beta je u više navrata danas kontaktirala profesora Svetozara Boškova, koji je član Izborne komisije, ali bezuspešno jer se nije javljano niti odgovarao na poruke.

Incidenti su počeli od ranog jutra, nekoliko sati pre zvaničnog početka glasanja, kada su aktivisti studentske organizacije STAV (Studenti protiv autoritarne vlasti) došli s namerom da i ove izbore, po šesti put, spreče jer ih smatraju nelegitimnim.

Pre 6.00 časova prvo je grupa maskiranih osoba ispred zgrade Rektorata Univerziteta u Novom Sadu bacila nepoznatu eksplozivnu napravu na studente, da bi nakon toga došlo i do fizičkog obračuna.

Nakon napada maskiranih batinaša na studente njih dvoje, Mila Pajić i Srđan Đurić zbrinuti su u Urgentnom centru zbog lakših telesnih povreda.

Predsednik novosadskog odbora Pokreta slobodnih građana Radivoje Jovović rekao je medijima da je vođa maskiranih batinaša, koji su se predstavili kao navodno obezbeđenje konferencije pod nazivom „Cyber resiliance in the age of smart technologies“, koja nigde prethodno nije bila najavljena, direktor Fonda Evropski poslovi AP Vojvodine Ognjen Dopuđ.

„Mi imamo direktne informacije iznutra da oni obezbeđuju i glasačke kutije ovih nelegitminih izbora za Studentski parlament, a na čelu obezbeđenja je Ognjen Dopuđ, direktor Fonda Evropski poslovi AP Vojvodine“, istakao je ranije danas Jovović.

Situacija je tokom dana bila mirna, studenti iz STAV-a su blokirali ulaz spolja i nisu dozvoljavali nikome da uđe i glasa, na kraju su dve studentkinje ušle, uz ogromne mere opreza i bez telefona, da glasaju.

Kako su ispričale nakon izbora, momci u crnom bili su i u prostoriji pored izborne kutije, kao i u amfiteatru.

U 15.00 časova se na poziv STAV-a okupilo dvestotinak građana, među kojima su bili i opozicioni poslanici i odbornici, i oni su pokušali da spreče grupu maskiranih mladića, ali su ovi, uz asistenciju policije, napustili zgradu Rektorata.

Zbog toga je došlo do gužve i rasprave građana sa policijom koja se nakon petnaestak minuta smirila.

Studenti iz STAV-a se protive izborima i do sada su ih svaki put prekidali jer Pravilnik za sprovođenje izbora za Studentski parlament onemogućava kandidovanje neformalnih grupa i lista, kao i zbog činjenice da se izbori poslednja dva puta održavaju van zgrade Filozofskog fakulteta.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com