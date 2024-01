Šenah: Nisam pozvao na međunarodnu istragu izbora u Srbiji, ponudio sam međunarodni seminar

Šef posmatračke misije Parlamentarne skupštine Saveta Evrope na izborima u Srbiji Stefan Šenah izjavio je da nije pozvao na međunarodnu istragu izbora, već da je ponudio Beogradu dvodnevni seminar o problemima izbornog procesa.

Šenah je gostujući na televiziji N1 izjavio da na jučerašnjem predstavljanju izveštaja o izborima u Srbiji na sednici Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PSSE) nije pozvao na međunarodnu istragu izbora niti da se oni ne priznaju.

„To nije deo mog izveštaja, ja mogu samo da izvestim šta je video moj posmatrački tim i na šta je tim pristao. Mi smo uputili jasnu ponudu dan posle izbora, da se napravi postizborna misija, nadam se da će vlasti u Srbiji tu ponudu prihvatiti“, rekao je on.

Umesto poziva da se ponove izbori u Srbiji, za koje je naveo da su obeleženi nepravednim uslovima i proceduralnim neregularnostima, Šenah je pozvao na seminar kakav je organizovao u Severnoj Makedoniji i u Bosni i Hercegovini u Sarajevu.

„Uveren sam da će naredni izbori u BiH biti bolji, a u Severnoj Makedoniji je rezultat seminara bio taj da se opzicija vrati u parlament i prekine bojkot“, rekao je on.

Šenah je dodao da vlast u Srbiji zna da je bilo izbornih nepravilnosti.

„Predsednik vaše zemlje i premijerka su mene lično napali, to pokazuje da su nervozni. A to opet pokazuje da znaju da su bile nepravilnosti. Mi kao međunarodni posmatrači nismo nikada bili u situaciji da nas neka vlast kritikuje kao što je slučaj u Srbiji“, kazao je on.

Govoreći o napadima na domaće posmatrače, rekao je da je Crta „veoma hrabra“ organizacija, i da bi neke zemlje bile srećne da kod njih postoji takva organizacija.

(Beta)

