Severina: Policija Srbije me satima držala na granici, ispitivali me o Srebrenici, Oluji, litijumu

Popularna hrvatska pevačica Severina Vučković izjavila je da su je pripadnici srpske policije, koji su je sinoć više sati zadržali na granici, ispitivali o genocidu u Srebrenici, hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji „Oluja“ i iskopavanju litijuma u Srbiji.

Severina je za hrvatski portal 24 sata rekla i da „više nikad neće doći“ u Srbiju dok je na vlasti predsednik Aleksandar Vučić, koga je opisala kao „najvećeg ustašu za Srbe“ koji je „proterao iz države stotine hiljada Srba koji su pobegli od njegove politike i ekonomije, dok ostatak sada nastoji da truje litijumom“.

Ona je kazala da je sinoć oko 19.45 došla na granični prelaz Bajakovo na srpskoj strani granice sa menadžerom i da je trebalo da peva na privatnoj proslavi u Beogradu povodom 18. rođendana.

„Granični policajac nas je, prilikom pregleda dokumenata, zamolio da stanemo sa strane, gde smo ostavljeni nekoliko sati u autu. Onda sam krenula u zgradu policije tražeći toalet, pa su mi rekli da se čekaju inspektori Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije koji putuju iz Beograda. Shvatila sam da postaje ozbiljno“, kazala je Severina.

Navela je da su inspektori došli oko 22.15 i da su prvo 45 minuta pretresali njihovo vozilo, uz objašnjenje da traže oružje.

„Ja i oružje – svakako. Pitali su me gde idem i da li imam radnu dozvolu za nastup, a potom su me odveli u zgradu policije na razgovor. Naravno, u autu nisu našli ništa sporno. Na ispitivanju su počeli da mi postavljaju pitanja šta mislim o Srebrenici, Oluji, zašto sam podržala demonstracije protiv iskopavanja litijuma i napisala da je to Srbija koju volim“, rekla je hrvatska pevačica.

Ona je kazala da je inspektora, koji ju je pitao o Srebrenici, pitala zašto nisu uhapsili nemačkog kancelara Olafa Šolca kad je nedavno došao u posetu Srbiji, pošto je Nemačka glasala u Ujedinjenim nacijama za rezoluciju o Srebrenici.

Dodala je da su inspektori pominjali i ustaški logor smrti u Drugom svetskom ratu „Jasenovac“ i da su na njeno pitanje da li znaju kako je počeo rat 1991. godine odgovorili da ga je započeo prvi predsednik Hrvatske Franjo Tuđman.

„Policajac u 30-tim godinama je stalno pokušavao da mi objasni da samo radi svoj posao, jer sam ja javna osoba i imam društveni uticaj. Stalno je izlazio tokom ispitivanja, jer ga je neko zvao na telefon, valjda mu je davao dodatna uputstva, pa se vraćao s novim i novim pitanjima. Pitanjima na koja odgovore obično daju istoričari“, kazala je.

Severina je navela da „voli Srbiju u kojoj 100.000 Srba protestuje zbog zaštite životne sredine da bi sačuvalo svoju zemlju“ i dodala da „onaj koji je trenutno na čelu Srbije neće maltretiranjem nje skrenuti pažnju s problema koji more Srbe u Srbiji“.

„Pokušala sam da im objasnim da volim Srbe, koji su pošten i dobar narod, ali da im je vlast grozna i da nikad nisam rekla da su Srbi genocidni, nego da su to Vučićevi mediji izmislili, kao što izmišljaju laži godinama o svima koji se suprotstavljaju režimu. I na kraju sam im otpevala Balaševićevu pesmu: Davno ti je vrag zaseo na prag, zemljo Srbijo“, navela je Severina.

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić potvrdio je danas da je granična policija zadržala Severinu, na osnovu spiskova o „verbalnim deliktima“.

„Severina nije ni privedena ni uhapšena, niti joj je odbijen ulazak u Srbiju, ali je zadržana zbog kontrole“, kazao je Dačić.

On je najavio da će zatražiti „ukidanje spiskova kada su verbalni delikti u pitanju“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com