Simić (PSG): Nezabeleženo je da sa autobusa otpadne točak i ubije ženu, a niko iz grada se ne oglasi

Problem sa gradskim prevozom u Beogradu je nedostatak kontrole, neodržavanje, to što vlasnici forsiraju mehaničare da potpišu da je sve ispravno na autobusu i ako nije, dok je nezabeleženo da sa autobusa otpadne točak u 21. veku i ubije ženu na trotoaru, i posle toga se niko iz glavnog grada ne oglasi, izjavio je danas odbornik Pokreta slobodnih građana (PSG) u Skupštini grada Beograda Stefan Simić.

Kako je saopšteno iz PSG, Simić je za televiziju N1, govoreći o stanju u javnom prevozu u Beogradu, rekao i da je primer protesta građana u Opovu, zbog ukidanja linije javnog prevoza, „najbolji pokazatelj da nema izborne kampanje na vidiku i da nema motiva da se problemi rešavaju“.

„Menadžmetnt GSP-a mora da se promeni pod hitno. Znamo da 40 miliona evra duguju NIS-u, ko je napravio taj dug, oni to neće da odgovore, a ko će da vrati taj dug, pa građani Beograda. Recept da GSP radi i zarađuje novac je da se za početak smanji administracija i da se uloži u obuku vozača i vozni park. U ovom trenutku imamo sasvim dovoljan broj autobusa, samo oni treba da budu ispravni“, kazao je Simić.

Komentarišući saznanja da je obnova Trga Nikole Pašiča poskupela za 23 miliona dinara, Simić je kazao da sumnja da nije u pitanju loše planiranje, već namera da neko ostvari profit.

„Gradonačelnik nije znao da objasni zašto je to poskupelo za 23 miliona dinara, tu je bilo ozbiljnih propusta, sumnjam da je to loše planiranje, to je namerno urađeno da bi neko prigrabio profit. Ako je rekao da je loše planiranje, onda ko odgovara na to? Šta god da se dešava u ovom gradu, niko ne snosi odgovornost a grad je pred kolapsom“, istakao je Simić.

On je rekao i da se „u infrastrukturu ne ulaže, institucije vode rat među sobom ko je nadležan“, a grad „vode ljudi koji su potpuno nekompetetni“.

„Gradsko Zelenilo ima četiri dizalice i 15 zaposlenih na ceo grad, kišna kanalizacija je apstraktni pojam, svaka manja kišica napravi poplavu, ulice su raskopane mesecima bez ikakvog napretka i građanima je svakodnevno život otežan maksimalno, pare se troše a niko ne zna gde“, kazao je Simić.

(Beta)

