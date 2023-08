Sindikat Sloga: Vučić ponovo mimo ovlašćenja najavio minimalnu cenu rada, bez dogovora

Udruženi sindikati Srbije Sloga saopštili su danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo prekršio svoja ovlašćenja najavljujući minimalnu cenu rada pre sastanka Socijalno- ekonomskog saveta.

Sindikat je saopštenju naveo da uprkos činjenici da je prva runda pregovora između reprezentativnih sindikata i Unije poslodavaca zakazana za ponedeljak, 21 avgusta, predsednik Vučić je najavio da će minimalna plata u 2024. iznositi 400 evra.

„Na osnovu dosadašnje prakse, svaka do sada minimalna cena rada se određivala prema njegovoj odluci, dok sindikati istovremeno svaki put izražavaju licimernu zabrinutost za težak život radnika. Mišljenja smo da je od suštinskog značaja da, ukoliko na sastanku u ponedeljak ne dođe do korekcije minimalne cene rada, povećanja i to odmah za ovu godinu, sindikati napuste Socijalno-ekonomski savet“, navedeno je u saopštenju.

Sindikati Sloga ocenili su da pregovaranje u ovom formatu ne donosi koristi radnicima Srbije, a pritom, telo u kojem se pregovara nije legitimno, jer je sastavljeno od sindikata i dela poslodavaca, među kojima nema predstavnika velikih kompanija koje dominiraju srpskom ekonomijom.

„Pozivamo na razmatranje mogućnosti organizovanja generalnog štrajka i protesta, jer siromaštvo i nemaština sve više pritiskaju većinu srpskih domaćinstava“, piše u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.