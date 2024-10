Sindikati GSP Beograd: Privatni konzorcijum ne poštuje ugovor, pa građani duže čekaju prevoz

Četiri sindikata Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP) Beograd saopštili su danas da privatni konzorcijum „BG Plus prevoz“ ne poštuje ugovorom preuzete obaveze, jer nema dovoljno vozača, pa građani zato duže čekaju prevoz, zbog čega su pozvali Sekretarijat za javni prevoz da hitno sprovede kontrolu realizacije reda vožnje na više spornih linija.

„U poslednjih 15 dana, od kada je preuzeta nova grupa linija, Beograđani koji koriste javni prevoz, ali i zaposleni u sistemu javnog gradskog prevoza, svedoci su drastičnog kršenja ugovornih obaveza ovog privatnog prevoznika i nepoštovanja reda vožnje, što za posledicu ima da građani zbog toga duže čekaju prevoz“, navedeno je u saopštenju sindikata „Centar“, „Pravda“, „Sloga“ i Sindikata zaposlenih u javnom prevozu.

Podseća se da su, nakon zaključenog ugovora o javno-privatnom partnerstvu između grada Beograda i konzorcijuma privatnih prevoznika „BG bus prevoz“, čiji je glavni nosilac posla privatni prevoznik „C&LC Group“, desetine linija na kojima su radila vozila GSP Beograd preuzete od strane privatnih prevoznika.

Istaknuto je da privatni prevoznik „C&LC Group“ nije obezbedio dovoljan broj vozača, „zbog čega na linijama kao što su 70, 91, 94, 511, 551 i 534 građani ostaju uskraćeni za desetine neostvarenih polazaka prema važećem redu vožnje, a na brojnim linijama se ne ostvaruju prvi jutarnji polasci“.

„Tako sugrađani iz Resnika, Miljakovca, Ostružnice, Sremčice i Velike Moštanice, što su naselja koje opslužuju ove linije, ne mogu da se pouzdaju u satnicu polazaka koja je u zvaničnom redu vožnje“, navedeno je u saopštenju.

Prema saznanjima sindikata, „u ovom momentu konzorcijumu ‘BG bus prevoz’ nedostaje najmanje 145 vozača kako bi ispunio obaveze iz javnog ugovora“.

Ovi sindikati, kako su naveli, „pozivaju Sekretarijat za javni prevoz i v.d. sekretara ovog sekretarijata, Radovana Kremića, da hitno počnu da obavljaju svoju dužnost i sprovedu kontrolu realizacije reda vožnje na ovim linijama, kao i da utvrde kako je moguće da privatni prevoznik dobije nove linije za koje nije obezbedio dovoljan broj vozača koji će upravljati tim autobusima“.

Dodaje se da se situacija pogoršava iz dana u dan, odnosno da su s jedne strane GSP-u oduzete brojne linije i mnogi vozači nemaju redovan raspored rada i svakodnevno angažovanje, dok istovremeno „privatni prevoznici, na čelu sa preduzećem ‘C&LC Group’, nisu u stanju da ispune elementarne obaveze iz javnog ugovora, zbog čega svakodnevno pristižu brojne pritužbe građana“.

„Da privatni prevoznici nisu u stanju da ispoštuju red vožnje govori i činjenica da su autobusi GSP Beograd hitno angažovani kao zamena za privatne prevoznike, iako na pomenutim linijama gradski prevoznik više ne radi po ugovoru“, naveli su iz sindikata.

Ukazali su da to GSP-u Beograd stvara dodatne troškove, jer je došlo do primopredaje postojećih linija između samih pogona, tako da vozilo iz udaljenijeg pogona bude angažovano na liniji privatnog prevoznika kao ispomoć, kada prazan autobus mora da pređe i do nekoliko desetina kilometara od garaže do terminusa.

„Otvorena pitanja za Sekretarijat za javni prevoz su – zbog čega je ugovor dodeljen prevozniku sa nedovoljnim brojem vozača, da li će im linije za koje je realizacija reda vožnje manja od one koja je utvrđena ugovorom biti trajno oduzete, za šta je jasno predviđena procedura i da li će nosilac posla biti sankcionisan zbog neizvršavanja desetine polazaka svakog dana“, piše u saopštenju.

Zbog toga, kako je navedeno, „građani ne mogu da planiraju svoje vreme putovanja, a kada im vozilo konačno i naiđe nakon dužeg vremena, u njemu je znatno veći broj putnika i ogromna gužva“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com