Sindikati: Imena onih koji vrše nasilje nad nastavnicima ne treba kriti, javnost treba da zna

Predstavnici reprezentativnih sindikata prosvete su danas posle sastanka sa premijerom Milošem Vučevićem u Vladi Srbije kazali da imena osoba koje su izvršile nasilje nad zaposlenima u školama ne treba kriti, kao i da javnost treba da bude obaveštena da li su počinioci kažnjeni.

Prosvetari su ispred zgrade Vlade za TV N1 kazali da je Vučević na sastanku osudio nasilje nad nastavnicima i rekao da je napad na nastavnika i profesora napad na državu i da za to treba da se snose ozbiljne posledice.

Predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Dobrivoje Marjanović rekao je da počinioce nasilja ne treba kriti pod inicijalima jer su to odrasle osobe.

„Kada je moglo u medijima da se nađe ime i prezime naše koleginice, koja je napadnuta, neka se nađe ime i prezime te osobe koja je to uradila. Neka javno tužilaštvo, odnosno policijska uprava koja se time bavi, definiše ko je to, neka ih procesuiraju i da konačno javnosti saopšti šta su uradili. Tada će javnost čuti šta očekuje nekog ko se drzne da uradi nešto slično“, rekao je on.

On je kazao i da je u razgovoru sa premijerom odlučeno da u ponedeljak bude formirana Radna grupa koja će se baviti svim pitanjima osnovnog i sredjoškolskog obrazovanja.

Rekao je i da su na prethodnom sastanku dobili konkretan tekst krivičnog zakonika koji će se posebno baviti nasiljem nad zaposlenima u obrazovanju, te da se javna rasprava i usvajanje dokumenta očekuje u septembru.

„Konačno se neko osmelio da se nakon događaja u Bačkoj Palanci i našeg protesta pozabavi time. Nismo prezadovoljni terminologijom, smatramo da ovo treba još oštrije da se procesuira, ali dajte da od negde počnemo. Mi i dalje kažemo da su škole najbezbednija mesta. Onda možete da zamislite šta se dešava na ulici. Ovo je samo talas nasilja koji se preliva u škole“, dodao je Marjanović.

(Beta)

