Španski list: Odgovor studenata Vučiču – Tražimo promenu sistema, a ne pojedinaca

Španski list „Periodiko“ (El Periodico) piše da su studenti na čelu bune građana u Srbiji poručili predsedniku Aleksandru Vučiću, pošto je on predložio mandatara za vladu, da nastavljaju borbu protiv korupcije i bezakonja, jer traže promenu sistema a ne ličnosti.

„Periodiko“ ističe da je „otud jako malo verovatno da će Vučićeva odluka ugušiti masovne i svakodnevne proteste… demonstranti su ubeđeni da je cela sadašnja politička struktura u službi Vučića“.

List navodi da je „Vučić usred talasa protesta naimenovao jednog lekara bez iskustva za mandatara vlade koja je u ostavci“, dok je odgovor studenata glasio „naša bitka se nastavlja… mi ne želimo da menjamo ličnosti, već da promenimo poredak“.

„Vučić je mesecima kao glavnu strategiju na masovne proteste građana u Srbiji primenjivao poteze kupovine vremena i davanja praznih obećanja na zahteve da se“, ističe španski dnevnik, „sprovedu istrage za korupciju“.

„I sad je izvukao novog zeca iz šešira – dao je Đuri Macutu profesoru Univerziteta u Beogradu bez političkog iskustva zadatak da formira novu vladu“, ističe „Periodiko“.

I predočava da je „reč o odluci u nizu raznih i neuspešnih inicijativa srpskog predsednika da se ućutka građanska buna zbog gneva koji je u novembru izazvala tragedija rušenja betonske nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu“.

„Stanica je obnovljena samo malo vremena ranije, što je izazvalo bes i gnušanje jer je ta tragedija prepoznata kao još jedan dokaz korupcije koja razara zemlju već decenijama“, kaže se u napisu španskog lista.

List dodaje da je „otud jako malo verovatno da će Vučićeva odluka ugušiti masovne i svakodnevne proteste“.

„Jer studentima predvođeni demonstranti su od početka“, dodaje list, „stavljali jasno do znanja da ne traže odmah ni nove izbore, niti vladu, već strukturnu promenu srpskih institucija da bi moglo da se krene kao postojanoj demokratiji“.

„Studenti to traže ne samo zato što su poslednji izborni ciklusi bili ukaljani teškim optužbama za prevare i pronevere, već i zato što su demonstranti ubeđeni da je cela sadašnja politička struktura u službi Vučića“, stoji u napisu španskog dnevnika.

„Periodiko“ navodi izjave studenata u Beogradu da je „glavni cilj da ustanove deluju, nećemo da se menjaju pojedinci, već sistem-mehanizam, a ne lica“.

Španski dnevnik ukazuje na to da je „problem, bar zasad, što Vučić nije izgubio međunardnu i evropsku podršku… već je naprotiv dolaskom Donalda Trampa (Trump) u Belu kuću, srpski predsednik doživeo i to da su SAD imale zamerke na račun demonstranata, kao što to čini i Rusija“.

„Evropska unija je zadržala jako mlak stav u odnosu na građanske proteste u Srbiji, takođe i zbog planova da se tamo iskopava litijum, ali i zato što želi da izbegne nestabilnost u zemlji koja stoji između Rusije i Zapada i gde je i dalje otvoren sukob s Kosovom“, zaključuje „Periodiko“.

(Beta)

