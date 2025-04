Srbija za mesec dana pokreće strateški dijalog sa SAD

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izrazio zadovoljstvo zbog odluke američkog predsednika Donalda Trampa da odloži uvođenje najavljenih carina na uvoz robe iz brojnih zemalja, uključujući Srbiju, i najavio skoro pokretanje strateškog dijaloga sa SAD.

Vučić je televiziji Njuzmaks Balkans rekao da je Beograd „veoma zadovoljan“ zbog Trampove odluke da za 90 dana odloži uvođenje novih carina brojnim trgovinskim partnerima, među kojima je i Srbija.

„Veoma smo zadovoljni što je došlo do te pauze sa carinama, s obzirom da je predsednik Tramp najavio i uvođenje carina Srbiji od 37 odsto. To smo primili mirno i započeli smo razgovore sa SAD, nismo želeli da uvodimo kontramere, već smo hteli da se to reši na prijateljski način“, kazao je Vučić.

On je izrazio uverenje da će „u roku od mesec dana biti u situaciji da pokrene neka pitanja sa predsednikom Trampom“ i da započne „jedan strateški dijalog sa američkom administracijom“.

„Mi ćemo da probamo da se dogovorimo da idemo bez bilo kakvih tarifa, bez bilo čega i da probamo da nastavimo da dižemo našu trgovinsku razmenu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Važno je za našu privredu, važno za Japance, za Kineze, Franzuze koji ovde rade… I za tržište usluga koje je izuzetno važno, važno i za naše fabrike namenske industrije“, rekao je Vučić.

Istakao da će njegov tim nastojati da pregovara i da „izvuče“ ono što je najbolje za Srbiju, ali da je svestan da predsednik SAD ima svoju politiku.

„On predstavlja svetsku velesilu, a mi smo mali, ali borićemo se. Ja se sećam kada sam sreo prvi put predsednika Trampa on mi je rekao ‘imaš li ti problema sa Kinezima’, rekao sam ‘ja nemam’. On se onako iznenadio ko to njemu sme u toj sobi da kaže, ali čovek je korektan, potpuno je šarmatan i mislim da sa njim može da se razgovara“, rekao je Vučić.

Naveo je da nije siguran da će doći do novog odlaganja primene sankcija, koje su SAD uvele Naftnoj industriji Srbije zbog većinskog ruskog vlasništva.

„Daću sve od sebe da razgovaram sa američkim i ruskim prijateljima da se to dogodi“, dodao je.

Vučić je izrazio i očekivanje da će do oktobra biti uspostavljena direktna avio-linija od Beograda do Majamija, navodeći da Er Srbija sada ima dve direktne linije do SAD – od Beograda do Njujorka i od Beograda do Čikaga.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com