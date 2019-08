AMSS: Danas veliki broj vozila na putevima ka Čačku i Guči

Zbog početka Sabora trubača danas se očekuje veći broj vozila na putevima ka Čačku i Guči, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

AMSS i danas apeluje na vozače da ne putuju u najtoplije doba dana.

Do 18. avgusta se obustavlja saobraćaj na delu državnog puta IA reda broj 2, na deonici od mesta Dići do Preljine. Saobraćaj će biti preusmeren na Ibarsku magistralu.

Na auto-putu kroz Beograd u oba smera od Konjarnika do skretanja za Novi Sad od 22.00 do 6.00 za saobraćaj je zatvorena krajnja desna traka. Radovi će trajati do 12. avgusta.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja.

Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.

Na prelazu Horgoš teretna vozila čekaju oko sat.

(Beta)