Beograd ima stručni tim za podršku svakoj velikoj investiciji

BEOGRAD – Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vešić izjavio je danas na konferenciji o nekretninama i infrastrukturi da potencijalni investitor mora da ima projekat koji je u skladu sa zakonom.

On je to rekao odgovorajući na primedbe oko sporosti gradskog sekretarijata tokom primene procedura i naveo da grad svakom ko ulaže preko 50 miliona evra dodeljuje posebnu radnu grupu, što je put za rešavanje problema.

Vesić je, kao prvi panelista na skupu, rekao i da je Beograd okrenut ka velikim investicijama, ali je dodao da ne vodi samostalnu politiku, već je to deo politike Vlade Srbije koja je dala ogroman doprinos da se ubrzaju investicije.

Vesić je primetio da su najveće i najkompleksnije investicije su u Beogradu, pa se očekuje da i projekti budu u skladu sa zakonom da ne bi bili vraćeni.

Beograd iz godine u godinu daje dozvole za po milione kvadratnih metara da se gradi, a veliki investitori imaju mogućost za saradnju sa Vladom i Ministarstvom građevina, podsetio je zamenik gradonačelnika Beograda.

„Kao grad trudimo se da zakonske procedure maksimalno ubrzamo“, rekao je Vesić, i naveo da Beograd izdaje više građeivnskih dozvola nego sve druge lokalne samouprave zajedno, i zato je neuporediv.

On je potvrdio da problem postoji na srednjem nivou gde službenici gradskog sekretarija nisu dobro plaćeni, i dodao da je to je problem koji će morati da bude rešen.

„U ovom trenutku imamo između 27 i 30 predmeta po jednom zaposlenom u sekretarijatu za urbanizam Beograd“, izneo je Vesić, a na primedbu da je manjak zaposlenih stari problem koji se ne rešava, on je odgovorio da je Beograd državna uprava, gde su plate limitirane i postoji zabrana zapošljavanja, pa neka se predloži izmena zakona.

Govoreći o investicijama, on je objasnio da je Beograd regionalni centar i zato je potencijal za stanogradnju veći što treba iskoristiti.

Dodao je da će se raditi konceptu Beograda kao zelenog i pešačkoga grada, kao i da će javni saobraćaj tome prilagođavati.

On je naveo da će Beograd sa Vladom Srbije naći način da razvija i prigradske opštine koje su nerazvijene, uporedo ih saobraćajno povezujući i stvarajući mogućnosti za investicije i nova radna mesta.

(Tanjug)