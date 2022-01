Beograd: Odbornici gradske skupštine usvojili više odluka i planova

Odbornici Skupštine grada usvojili su danas Odluku o usvajanju Plana strateških i operativnih ciljeva razvoja Beograda za period od 2020. do 2030, kao i niz drugih odluka i planova.

Usvojene su odluke o načinu kontrole nivoa buke iz ugostiteljskih objekata, kao i o postavljanju plutajućih objekata na rekama na teritoriji grada, preneo je Beoinfo.

Usvojena je Informaciju o potrebi uklanjanja plutajućih predmeta i naplavina oko njih, kao i otpadnih voda sa plutajućih objekata.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić je rekao da će na osnovu te odluke Beogradvode preuzeti obavezu da čiste i naplaćuju taksu od vlasnika plutajućih objekata.

„Očekujemo da će to biti mnogo efikasnije nego da tu obavezu ostavimo vlasnicima objekata, jer koliku god kaznu da im propišemo i naplatimo, to neće biti čisto“, rekao je on.

Usvojena je i izmena Odluke o osnivanju „Fondacije za decu i mlade Beograda“, kao i Akcioni plan upravljanja otpadom od gradnje i rušenja u gradu, za period od 2020. do 2030.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.