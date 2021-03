Beograd: Razvoj rečnog saobraćaja kao javnog gradskog prevoza

BEOGRAD – Uvođenje rečnog prevoza kao dela javnog linijskog prevoza putnika u Beogradu biće višestruko korisno, izjavio je danas gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić.

On je najavio da će se na dnevnom redu sutrašnje sednice Skupštine grada naći i tačka o sprovođenju javno-privatnog partnerstva za uvođenje ovakvog rečnog prevoza Beograđana.

„Uvođenjem rečnog saobraćaja, pored koristi koju će imati putnici, racionalnije će se koristiti postojeći sistem javnog prevoza, što će dovesti do rasterećenja saobraćajne infrastrukture, a takođe i do smanjenja nivoa zagađenja i buke u centralnim gradskim zonama“, rekao je on, a prenosi Beoinfo.

Dodao je da će pozitivnih efekata biti i u razvoju sektora transporta, otvaranju novih radnih mesta, kao i u dodatnoj turističkoj usluzi jer će korisnici imati priliku da dožive Beograd sa reka.

On je podsetio da je Grad Beograd je u prethodnom periodu u cilju unapređenja turizma sprovodio niz aktivnosti na uređenju obale i postavljanju pontona za pristajanje brodova.

Kako je naglasio Grad Beograd ima skoro 200 kilometara rečnih obala, što je odličan preduslov za razvoj rečnog prevoza putnika.

Radojičić je rekao da je ključni uslov razvoja rečnog linijskog prevoza putnika njegova integracija sa postojećim javnim prevozom putnika u Beogradu.

Objasnio je da bi svi terminali morali da imaju vezu sa autobuskim ili tramvajskim prevozom sa mogućnošću presedanja.

„Cilj nam je da ovaj vid prevoza uključimo u integrisani tarifni sistem grada, kako bi putnici mogli da koriste usluge rečnog prevoza sa istom karticom za prevoz koju koriste i za ostale vidove prevoza putnika u Beogradu“, kazao je on.

Rečni linijski prevoz putnika posebno je važan ako se ima u vidu da postoji mogućnost da se na ovakav način povežu udaljeni delovi grada kao što su Obrenovac, Zemun, Borča, novobeogradski blokovi, i Višnjica sa centrom, zaključio je on.

