Beograd: Spisak ulica koje su zatvorene zbog maratona

BEOGRAD – Zbog održavanja 34. Beogradskog maratona, koji će početi jutros u osam časova, izmenjen je režim saobraćaja u gradu, saopštilo je gradski Sekretarijat za javni prevoz.

Do 17 časova zabranjen je motorni saobraćaj i uklonjena sva vozila koja nisu u funkciji u Kolarčevoj ulici, na Terazijama i Ulici Kralja Milana, kao i na delu Trga Nikole Pašića prema Terazijama.

Do 15 sati, zabranjen je motorni saobraćaj i parkiranje u Prizrenskoj, delu Balkanske ulice (od Prizrenske do Kraljice Natalije) i Resavskoj (od Krunske do Bulevara kralja Aleksandra).

Do 9 sati, zabranjen je saobraćaj svih vozila u Dečanskoj (od Nušićeve do Trga Nikole Pašića), na Trgu Nikole Pašića, Bulevaru kralja Aleksandra (od Kneza Miloša do Beogradske ulice), Dragoslava Jovanovića, Vlajkovićevoj (od Kosovske do Dečanske) i Svetozara Markovića (od Nemanjine do Bulevara kralja Aleksandra), kao i na svim prilazima trasi, uključujući i delove trase koji su ranije zatvoreni iz organizacionih razloga.

Od 6 do 15 časova, zabrana motornog saobraćaja i uklanjanje svih vozila u Ulici Kraljice Natalije.

Od 6 do 9 sati, zabrana motornog saobraćaja u Takovskoj (od Svetogorske do Kneza Miloša) i Kneza Miloša (od Takovske do Nemanjine ulice). Ulica kneza Miloša od Bulevara kralja Aleksandra do Admirala Geprata (smer ka Nemanjinoj), ostaje zatvorena za saobraćaj do 15 časova, kao i svi prilazi trasi uključujući i delove trase koji su ranije zatvoreni iz organizacionih razloga.

Od 8 do 15 časova, zatvara se za motorni saobraćaj trasa maratona: Bulevar kralja Aleksandra, Beogradska, Slavija, Nemanjina, Balkanska, Gavrila Principa, Pop Lukina, Brankov most, Bulevar Mihajla Pupina, Bulevar Nikole Tesle, Džona Kenedija, Bulevar umetnosti, Bulevar Milutina Milankovića, Antifašističke borbe, Most na Adi, Milentija Popovića, Karađorđev trg, Karađorđeva, Glavna, Bešanijska, Tošin bunar, Pariske komune, Bulevar Maršala Tolbuhina, Otona Župančiča, Narodnih heroja, Zemunska, Vojvodanska, Dr Ivana Ribara, Jurija Gagarina (kolovozna traka za smer ka ul. Dr Ivana Ribara, na delu od Bulevara Milutina Milankovića do ul. Dušana Vukasovića), Dušana Vukasovića, Evropska (od Dušana Vukasovića do Gandijeve), Gandijeva (od Evropske do Jurija Gagarina), Omladinskih brigada, Đorđa Stanojevića, Bulevar Crvene armije, Kraljice Natalije, kao i svi prilazi trasi.

Zatvaranje za saobraćaj će se vršiti u skladu sa dinamikom prolaska takmičara.

(Tanjug)

