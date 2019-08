Besplatan gradski prevoz na Bir Fest

BEOGRAD – Tokom pet dana ovogodišnjeg Beograd Bir Festa (Belgrade Beer Fest) biće održano više od 120 besplatnih koncerata, a kompanija Hajneken Srbija (Heineken) organizovaće bezbedan i besplatan prevoz za hiljade ljubitelja piva i tvrđeg zvuka u okviru tradicionalne akcije „Društvo, ko vozi kući?“.

Gradski autobusi prevoziće posetioce jednog od najvećih letnjih festivala u Srbiji, koji počinje 14. avgusta, sa četiri ključne tačke u Beogradu do Ušća, na kojem se održava popularni festival piva.

Vožnje bez potrebe za validiranjem, predviđene su na svakih pola sata sa početnih stajališta, i to u sledećim terminima: u sredu, četvrtak i nedelju od 20,00 do 02,00 h, a u petak i subotu od 20,00 do 04,00 h, saopšteno je iz Hajnekena.

Linije na kojima će prevoz biti besplatan u oba pravca su: Ušće-Trg Republike; Ušće-Banovo Brdo; Ušće-GO Novi Beograd-TC Piramida; i Ušće-Studentski grad-Zemunska bolnica-Kej oslobođenja.

Takođe, posetioci festivala moći će da se zabave i edukuju na „Safe“ zoni u okviru festivala.

Akciju „Društvo, ko vozi kući?“, kompanija Hajneken Srbija organizuje već sedmu godinu u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja, Beograd Bir Festom i Gradskim saobraćajnim preduzećem Beograd (GSP), sa ciljem da se podigne svest o odgovornoj konzumaciji i odgovornom ponašanju u saobraćaju.

(Tanjug)