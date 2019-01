Besplatno klizanje za školarce na Tašu i u Pioniru

BEOGRAD – Beogradski đaci će tokom raspusta imati besplatno klizanje na Tašmajdanu i to svakog dana od 1. do 17. februara u nekoliko termina – od 10 do 12 časova, od 12 i 30 do 14 i 30 i od 15 do 17 časova.

Besplatno klizanje na najvećem otvorenom klizalištu obezbedio im je Sportski centar „Tašmajdan“ u saradnji sa Sekretarijatom za sport i omladinu Grada Beograda.

Besplatne termine đaci će imati i u najvećoj ledenoj dvorani u gradu, u „Pioniru“ i to od 2. do 24. februara svakog dana u dva termina – od 11 do 12.30 i od 14 do 15.30 časova.

(Tanjug)