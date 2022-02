Bez grejanja deo potrošaca na području toplane Banovo brdo

BEOGRAD – Zbog popravke kvara na delu magistralnog toplovoda na grejnom području toplane „Banovo brdo“, u Ulici kraljice Katarine kod broja 72, danas je prekinuta isporuka toplotne energije manjem broju potrošača na tom grejnom području, saopštilo je JKP „Beogradske elektrane“.

Bez grejanja su potrošači u Beogradskog bataljona od 31a do 81e, Blagoja Parovića od 17 do 27, Žarkovačkoj od 1 do 18, Zimonjićevoj od 2 do 10, Izvorskoj od 36 do 64, Trešnjevskoj od 1 do 12, Kraljice Katarine od 63 do 93 i Kneza Višeslava 70 i 70a.

Kako se navodi, ekipe za hitne intervencije učiniće sve da kvar bude popravljen u najkraćem mogućem roku, a očekuje se da će potrošači u pomenutim ulicama grejanje dobiti sutra, 2. februara, u ranim jutarnjim satima.

(Tanjug)

