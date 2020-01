Bez plastičnih kesa u BG, šta s biorazgradivim?

BEOGRAD – Od Nove godine u Beogradu je zabranjena upotreba i prodaja plastičnih kesa, a reč je o primeni gradske odluke, ali B92 prenosi da to ne znači da su plastične kese nestale, već navodi da su one sada zamenjene kesama koje nose oznaku „biorazgradive“.

Gradska odluka treba da doprinese zaštiti životne sredine, ali profesorka Branka Pilić sa Katedre za inženjerstvo materijala na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu za Prvu Tv upozorava da kesa sa oznakom „biorazgradiva“ u Srbiji zapravo nije biorazgadiva.

„Biorazgradive kese na tržištu u Srbiji ne postoje. Biorazgradive kese znače da ih razgrađuju mikroorganizmi, međutim, u ove kese koje mi ovde imamo dodaju se aditivi da bi se samo lakše razgrađivale. To se u Evropi zovu oksodegradabilne i one su zabranjene zbog toga što je ustanovljeno da se one samo rasparčavaju i stvaraju upravo još brže onu mikroplastiku koja zagaduje vodotokove i mora“, objašnjava Pilićeva.

Njeno mišljenje potvrđuje i Filip Radović iz Agencije za zaštitu životne sredine, dok Nenad Bumbić iz Udruženja „Zaštita potrošača“ navodi da su te kese razgradive pod određenim uslovima, što znači da neko treba da ih pokupi i odnese u postrojenje gde one mogu da se razgrade.

„I onda bi to faktički bio sistem za uklanjanje pet ambalaže“, kaže Bumbić, ali dodaje da mi taj sistem nemamo.

Inače, prema gradskoj odluci, kontrolu upotrebe plastičnih kesa obavljaće komunalne inspekcije, a odluka predviđa i novčane kazne za one koji je ne budu poštovali i to od 25.000 do 150.000 dinara.

(Tanjug)