BG: Popravljen kvar, obnovljena isporuka toplotne energije

BEOGRAD – Kvar manjeg obima koji se desio jutros u toplovodnoj komori, na delu toplovoda u Kosovskoj ulici, popravljen je, a potrošačima u zoni te ulice obnovljena je isporuka toplotne energije, saopštilo je JKP „Beogradske elektrane“.

Isporuka toplotne energije obnovljena je potrošačima koji nisu imali grejanje u Kosovskoj od broja 1 do 34, Majke Jevrosime od broja 36 do 50, Nušićevoj od broja 15 do 23, Kondinoj od broja 1 do 9, Svetogorskoj od broja 2 do 6, Makedonskoj 32 i 34 i Dečanskoj 11.

(Tanjug)