BG: Prijave za javni poziv za ulične zabavljače do 23. jula

BEOGRAD – U Beogradu je u toku javni poziv slikarima, muzičarima i izvođačima artističkog programa za dobijanje odobrenja za nastupanje na javnim gradskim površinama ove godine, a prijave se mogu podneti do petka, 23. jula.

Komisija za razmatranje zahteva uputila je javni poziv za davanje odobrenja za izvođenje takvih programa na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju na teritoriji grada Beograda, a zainteresovani podnose prijave Sekretarijatu za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima.

U saopštenju tog sekretarijata, objavljenom na sajtu Grada Beograda, navodi se da će svi prijavljeni izvođači kulturnog i artističkog programa blagovremeno biti pozvani na javni čas, odnosno audiciju.

Dodaje se da se kulturni i artistički programi na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju mogu izvoditi u ograničenim vremenskim intervalima, bez nadoknade i upotrebe specijalno sagrađenih objekata za te namene. Izvode ih ulični zabavljači, umetnici i artisti koji čine sastavni deo ponude Grada Beograda, a pravo izvođenja programa imaju pojedinci, grupe i ansambli.

Komisija zadržava pravo da odbije deo predloženih programa ukoliko program nije adekvatan, ukoliko nisu ispunjeni uslovi iz pravila o uslovima i postupku davanja odobrenja za izvođenje programa ili ukoliko nisu ispunjeni uslovi iz javnog poziva.

Kako se navodi, pravo izvođenja programa u Knez Mihailovoj ulici imaju kandidati sa prosekom od najmanje 8,5 bodova, u Skadarskoj ulici kandidati sa najmanje osam bodova, na centralnim gradskim trgovima kandidati sa najmanje sedam bodova.

Pravo izvođenja programa u prolazima imaju kandidati sa najmanje šest bodova, na trgovima, u parkovima i na zelenim površinama kandidati sa najmanje pet bodova, a na Savskom i Dunavskim keju kandidati koji imaju najmanje 4,1 bod.

Turistička organizacija Beograda može da utvrdi raspored gostujućih grupa kod DNK česme, na Trgu Nikole Pašića, ispred spomenika knezu Mihailu Obrenoviću i u muzičkim paviljonima u Zemunu i na Kalemegdanu, kao i na platou između Knez Mihailove ulice i Obilićevog venca.

Ističe se da se prilikom izvođenja programa ne smeju ugrožavati postojeće komunalne instalacije i da se program ne sme izvoditi neposredno u blizini komunalne infrastrukture.

Takođe, ne sme biti onemogućen prilaz objektima, izlozima, ulazima, prolazi ne smeju biti zaklonjeni, a izvodači mogu primati dobrovoljne priloge.

Pomagala i rekviziti za izvođenje programa mogu da se koriste samo ako ne ugrožavaju ili ne uznemiravaju publiku, gledaoce i lokalne stanovnike na određenoj lokaciji, a posebno ako ne ugrožavaju bezbednost i omogućavaju neprekidni protok svih učesnika u saobraćaju.

Pomagala i rekviziti koji se koriste moraju biti bezbedni za rukovanje, dok angažovanje životinja prilikom izvođenja programa nije dozvoljeno.

Nije dozvoljeno nošenje i upotreba vatrenog oružja, pirotehničkih sredstava, postavljanje i izgradnja bina i gledališta, korišćenje bubnjeva i glasnih ili visokozvučnih drvenih duvačkih instrumenata.

Limeni duvački instrumenti mogu se koristiti samo sa prigušivačem, nastup bleh orkestara dozvoljava se isključivo i jedino u okviru zvaničnih manifestacija koje su prijavile nastup.

Prilikom izvođenja programa dozvoljena je upotreba pojačala do nivoa propisane buke, a za merenje nivoa buke tokom izvođenja odgovoran je sam izvođač.

Prilikom izvođenja programa dozvoljena je upotreba pojačala do nivoa propisane buke, a za merenje nivoa buke tokom izvođenja odgovoran je sam izvodač.

Programi se mogu održavati od 10 do 22 časa (u naseljenim zonama za zvučne programe obavezna je pauza u vreme važenja kućnog reda i to radnim danima od 16 do 18 sati i od 22 do 7 narednog dana, a vikendom – od 14 do 18 časova i od 22 do 8 sati subotom i do 10 nedeljom).

Na lokacijama u centru grada (Knez Mihailova, Skadarska ulica, centralni gradski trgovi) pojedinačni programi mogu trajati najduže dva sata.

Raspored izvođenja programa na lokacijama biće objavljivan na zvaničnim internet-stranama Grada Beograda i Turističke organizacije Beograda, dodaje se u saopštenju.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.