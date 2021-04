BG: Vakcinacija bez zakazivanja od danas na 13 punktova

BEOGRAD – U Beogradu je od danas na raspolaganju 13 punktova za vakcinaciju svih zaintersovanih sugrađana bez zakazivanja, saopšteno je iz Sekretarijata za socijalnu zaštitu.

U skladu sa odlukom Ministarstva zdravlja da se građanima omogući da se bez prethodne prijave vakcinišu protiv virusa korona, vakcinacija je omogućena u sledećim domovima zdravlja:

– Dom zdravlja „Mladenovac”, Kraljice Marije 15, od 9 do 17 časova,

– Dom zdravlja „Grocka”, Zdravstvena stanica Vinča, od 14 do 20 časova,

– Dom zdravlja „Lazarevac”, Svetog Save bb (Stara hala sportskog centra), od 8 do 20 časova,

– Dom zdravlja „Čukarica”, Stevana Đurđevića Trošarinca 3, danas od 14 do 20 časova, i sutra od 8 do 16 časova;

– Dom zdravlja „Novi Beograd”, Nehruova 53, prizemlje, prostorija 19, od 8 do 13.30 časova,

– Dom zdravlja „Stari grad”, Venezelosova 1, ambulanta, od 9 do 16 časova

– Dom zdravlja „Rakovica”, Labudovo brdo, Oplenačka 40, od 8 do 20 časova; Edvarda Griga 18, od 9 do 20 časova;

– Dom zdravlja „Sopot”, Jelice Milovanović 12, od 14 do 20 časova;

– Dom zdravlja „Palilula”, Knez Danilova 16, od 8 do 15 časova;

– Dom zdravlja „Voždovac”, Ambulanta „Stepa Stepanović”, Šumadijske divizije 10-14, od 14 do 20 časova;

– Dom zdravlja „Vračar”, Bojanska 16 – glavni ulaz, soba 16, prizeml?e, od 9 do 16 časova;

– Dom zdravlja „Obrenovac”, Vojvode Mišića 231, Velika sala, od 8 do 14 časova:

– Dom zdravlja „Zvezdara”, Olge Jovanović 11, od 8 do 14 časova;

– Dom zdravlja „Zemun”, Lazara Savatića 3a, od 14 do 19 časova, subotom i nedeljom od 10 do 16 časova; Surčin, Dom zdravlja, od 8 do 15 časova;

– Dom zdravlja „Barajevo”, Svetosavska 91, od 8 do 13 časova.

(Tanjug)

