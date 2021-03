BGD: Mobilnim timovimaa do brže vakcinacije seoskih područja

BEOGRAD – Sve opštine Beograda na čijoj su teritoriji i stanovnici u seoskim sredinama, formiraće mobilne timove koji će doprineti bržoj vakcinaciji, rečeno je danas na sastanku visokih funkcionera Grada Beograda sa predstavnicima prigradskih i gradskih opština.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić istakao je da je cilj pojačavanje vakcinacije u sredinama gde živi uglavnom seosko stanovništvo.

„Zadovoljni smo kako vakcinacija teče u Beogradu. Vakcinisali smo skoro 23 odsto građana, a oko 13 odsto je revakcinisano. Vakcinacija je bolja u gradskim nego u ruralnim sredinama, jer su one razuđenije i teže je doći do mesta za vakcinaciju. Iz tog razloga započinjemo akciju u okviru koje će predstavnici opština organizovati mobilne ekipe“, rekao je on.

Timovi će obići ljude u seoskim sredinama, prijaviti za vakcinaciju one koji se nisu prijavili i potom vakcinaciju organizovati po selima, prenosi Beoinfo.

„Svi predstavnici opština pozvaće i kompanije kako bismo im pomogli da se vakcinacija zaposlenih obavi i na radnim mestima. Naš je cilj da se što više ljudi vakciniše, da se što pre vratimo normalnom životu i da prestanemo da pričamo o restrikcijama“, rekao je on.

Zahvaljujući kol-centrima došlo se do sada do 50 odsto od ukupne populacije starijih od 65 godina, pa će polovina te populacije preko vakcinacije i revakcinacije, za mesec-dva imati antitela i biti zaštićena.

Vesić navodi da je kod populacije između 65 i 74 godine, vakcinisano je 50,39 odsto, a starijih od 75 godina 45,46 odsto.

“ Naš je cilj da vakcinišemo sve koje možemo. Zadovoljni smo što smo dvostruko bolji od svih drugih regiona u Srbiji i nastavićemo da radimo tim tempom. Ukoliko bi i drugi u Srbiji radili isto što i mi, vakcinacija bi sigurno bila još uspešnija“, rekao je on.

Gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević je rekla da je Grad Beograd prvi formirao mobilne timove u svim prigradskim opštinama koji od prošlog petka na terenu građane starije od 65 godina informišu o načinu prijavljivanja za vakcinaciju.

„Mobilni timovi su formirani u opštinama Mladenovac, Lazarevac, Barajevo, Sopot, Grocka, Obrenovac, Surčin i Zemun, a posle ovog sastanka biće formirani u još četiri opštine koje imaju prigradski deo“, rekla je ona.

Dodala je da je do sada zahvaljujući mobilnim timovima za vakcinaciju prijavljeno skoro 600 ljudi a cilj je da svaki sugrađanin stariji od 65 godina dobije informaciju o tome kako da se prijavi za imunizaciju.

„Sa Ministarstvom zdravlja i domovima zdravlja vršimo dodatnu koordinaciju kako bi vakcinacija mogla da se sprovodi i u ambulantama koje se nalaze pri selima tih opština – rekla je ona.

(Tanjug)

