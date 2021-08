'Biraš i bereš sam' u plastenicima Stankovića u Gadžinom Hanu (FOTO/VIDEO)

Penzioneri iz Gadžinog Hana Vesna i Slaviša Gile Stanković poznati su u svom kraju po proizvodnji povrća u plasteniku, ali prvenstveno po tome što omogućavaju kupcima da dodju kod njih, sami odaberu i uberu paradajz, papriku i krastavac koji im se dopadaju.

Na ulazu u njihovo imanje stoji tabla sa natpisom „biraš i bereš sam“ i mnogi to i rade iako Stankovići imaju i pijačnu tezgu u Gadžinom Hanu na kojoj prodaju povrće.

Slaviša Stanković je rekao da je ovo četvrta godina kako realizuje svoju ideju o „samousluživanju“.

„To je moja reklama i to odlična. Svraćaju ljudi, beru sami i to se jako lepo isplati. Ne ide se na pijacu, što se proda, proda.“

Imaju stalne mušterije i to su ljudi uglavnom iz Niša koji posećuju svoj rodni kraj.

Stankovići su sa uzgajanjem povrća u plastenicima krenuli 2006. godine, a i dalje su jedino domaćinstvo u tom planinskom kraju koje se ozbiljno bavi plasteničkom proizvodnjom.

U tri plastenika imaju oko 1.000 strukova paradajza, 3.000 strukova paprike i oko 200 korena krastavaca.

„To nije težak posao. Ja to radim sam, od semenke do čupanja. Kompletna je proizvodnja moja, bez hemije. To naglašavam stalno – bez hemije. Dok se radi rasad on se zaštitićuje, posle toga vidite kako je, nikakva hemija“, rekao je Slaviša.

Stanković najveći deo poslova u plasteniku obavlja sam, dok je njegova supruga zadužena za prodaju na pijačnoj tezgi. Njegov radni dan počinje u pet ili pola šest ujutru, a završava se tek kad padne mrak.

„Uslovi su super, vodu imamo dovoljno, tehničku vodu, tako da ne oskudevamo sa vodom. Kad ne oskudevate sa vodom imate, sve“, dodao je.

Slavišina supruga Vesna rekla je da su kupci zadovoljni kvalitetom njihovog paradajza, iako gadžihanski kraj nije poznat po proizvodnji povrća.

„Kažu da je dobar, svidja im se. Zbog toga je već dosta i rasprodat, sad već imamo manjak zrelog paradajza, ali nadamo se da će još da sazri, još je rano.“

Stanković je takodje izjavila da proizvodnja povrća u plastenicima nije tako težak posao, ali ukoliko se radi na savremen način, kao što oni rade, uz sistem za navodnjavanje kap po kap.

(Beta)

