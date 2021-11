Bojana Novaković: Vlast se raspada zbog Rio Tinta

Koordinatorka kampanje „Marš sa Drine“, holivudska glumica Bojana Novaković izjavila je danas da se stanovnici Srbije „bukvalno suočavaju s vladom koja hoće da proda naš narod i naše prirodne resurse“.

Novaković je u intervjuu za nedeljnik Novi magazin kazala da Vlada Srbije „radi jednu neverovatnu stvar za koju ne postoji reč na srpskom“.

„Ali na engleskom se to zove gaslighting. To je kada počinilac zlostavljanja čini žrtvu ludom, ubedjujući je da je žrtva izazvala problem. To je ono što naša vlada radi našem narodu, dok istovremeno skupljaju naše poreze po džepovima, hapse pobunjenike i legalizuju kolonizaciju“, kazala je Novaković, koja je prekinula uspešnu umetničku karijeru u Njujorku i Melburnu da bi učestvovala u odbrani Srbije od ekološke katastrofe.

Novaković je organizovala nacionalnu kampanju „Marš sa Drine“ protiv otvaranja rudnika jadarita u dolini Jadra, u kojoj učestvuje više od 20 ekoloških udruženja i veliki broj gradjana.

Na pitanje da li dijaspora zna s kakvim problemima se suočavaju stanovnici Srbije, ona je kazala da je dijaspora veoma zainteresovana za sva dešavanja u Srbiji i da se zna da stanovnici Srbije udišu vazduh s otrovnim česticama i da žive od malih plata i penzija.

„Gradjani Srbije se bore da sačuvaju ono malo sloboda i demokratije što im je ostalo. Stanovnici Srbije se bore protiv medija koji nisu slobodni i protiv korumpirane vlasti. Vlast sada hoće da promeni zakone o eksproprijaciji zemljišta kako bi legalizovala kolonizaciju Srbije. To je prodaja zemlje na svakom nivou. Bukvalno se suočavamo s vladom koja hoće da proda naš narod i naše prirodne resurse“, ocenila je koordinatorka kampanje „Marš sa Drine“.

Upitana zbog čega smatra da Rio Tintu ne bi trebalo dozvoliti eksploataciju jadarita, Novaković je kazala da bi otvaranje rudnika predstavljalo trajni gubitak teritorije, a da aktuelnu vlast ne zanima dobrobit životne sredine.

„Oni samo žele da napune svoje džepove, da povladjuju Evropi i da ostanu na vlasti“, istakla je proslavljena glumica.

Novaković je kazala da ipak postoji nada da vlast neće dozvoliti Rio Tintu otvaranje rudnika.

„Vlast ne zna šta radi i iznutra se raspada oko pitanja Rio Tinta. Shvatili su da narod neće rudnik i iskopavanje litijuma iz plodne zemlje. Vlast se uplašila da će zbog Rio Tinta da izgubi izbore. Njihova propaganda se raspada i njihove providne manipulacije su se okrenule u našu korist“, naglasila je.

Ona veruje da će se gradjani Srbije izboriti za zdravu životnu sredinu.

„Kroz ekološke pokrete i proteste narod vraća politiku u svoje ruke. Borba za očuvanje zdrave životne sredine je nacionalna politika najvišeg prioriteta“, kazala je Bojana Novaković za Novi magazin.

(Beta)

