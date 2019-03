„Bojim se da nam se crta META na čelu“ (foto, video)

Profesor Fakulteta za bezbednost Zoran Dragišić kaže da teroristički napad koji se dogodio na Novom Zelandu stavlja Srbe i Srbiju u negativan kontekst, zbog čega postoji opasnost od terorističkih napada i na teroritoriji Srbije i Republike Srpske. Analitičar Aleksandar Radić kaže da to što je slušao srpsku muziku neće biti povod za napad u Srbiji.

Or hum terrorist hain…😏👏😥 #newzeland_attack pic.twitter.com/SoKPUR78aE

„Ako se krene sa histeričnim napadima na Srbe i Srbiju, bojim se da nam se crta meta na čelu. Ovo će sigurno prouzrokovati kontra-mere, neke nove akcije Islamske države i islamističkih terorista kao odgovor“, rekao je Dragišić za agenciju Beta.

On je kazao i da građani nemaju razloga za strah, jer bezbedosne službe dobro rade svoj posao, ali da to ne znači da treba zatvarati oči pred opasnostima koje postoje.

„Naši građani i ne znaju koliko su naše bezbednosne službe sprečile terorističkih napada i ne treba da znaju. Hoću da kažem da imamo dobar sistem bezbednosti“, ocenio je Dragišić.

#Newzeland_terrorist what was her fault !!!!!!!!!!!!!!!! #هجوم_نيوزلندا_الارهابي pic.twitter.com/9AhldHl2lj

— 🌸 (@SArelaelaw) March 15, 2019