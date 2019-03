Stravično na Novom Zelandu: Dve masovne pucnjave na dve džamije, najmanje 27 žrtava (foto, video)

U dve masovne pucnjave na dve džamije na Novom Zelandu poginulo je više ljudi, mediji prenose između devet i 27, a policija je uhapsila četiri osobe.

Man who identified himself as Brenton Tarrant, 28, of Australia filmed self just before live streaming mass shooting at mosque in Christchurch, New Zealand pic.twitter.com/UowqUymsD2 — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) March 15, 2019

Vlasti nisu saopštile koliko je tačno ljudi ubijeno i ranjeno u pucnjavama u gradu Krajstčerč.

#BREAKING: Man allegedly involved in mass shooting in Christchurch, New Zealand live-streamed shooting rampage on Facebook; still frames are from video I obtained moments ago. pic.twitter.com/Uw7alIXsgr — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) March 15, 2019

„Situacija je veoma ozbiljna i teška“, rekao je policijski komesar novozelandske policije Majk Buš.

On je dodao da su četiri osobe su u pritvoru.

New Zealand Police say four people are in custody after attacks at two mosques led to "multiple fatalities"#Christchurch pic.twitter.com/oX9Q6onWk8 — Sheikh Shakil (@pabel_shakil) March 15, 2019

„Reč je o trojici muškaraca i jednoj ženi“, rekao je Buš novinarima u Velingtonu, prenosi Rojters.

New Zealand Shooter in custody pic.twitter.com/vnvGH7SizK — Steve Grasha (@RiversideWeekly) March 15, 2019

Premijer Novog Zelanda izjavio je da je ovo „jedan od najmračnijih dana zemlje“.

What has happened in Christchurch is an extraordinary act of unprecedented violence. It has no place in New Zealand. Many of those affected will be members of our migrant communities – New Zealand is their home – they are us. — Jacinda Ardern (@jacindaardern) March 15, 2019

(Tanjug)