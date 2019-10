Božović, iz Komiteta za bezbednost saobraćaja: Gradjani plaćaju cenu blokade

Milan Božović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja ocenio je danas da gradjani Beograda danima plaćaju cenu taksi -blokade grada, jer Ministarstvo saobraćaja prilikom pisanja izmena Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, nije sagledalo pravo stanje na tržištu.

Gostujući u jutarnjem programu Radio-televizije Srbije, on je istakao da danima gradjani plaćaju cenu tih propusta.

„Suština saobraćaja i transporta jeste zadovoljenje potreba korisnika. Da li je moguće da ministarstvo nije videlo da 650.000 gradjana Beograda koristi CarGo? Ako ste videli pred tim ne možete i ne smete da žmurite“, istakao je Božović, bivši direktor Agencije za bezbednost saobraćaja.

On je istakao da se na CarGo ne može pripisati da krše zakon i da se na njima ne mogu primeniti odredbe koje se odnose na taksi, jer CarGo nije taksi.

Komentarišući najavu taksista da će radikalizovati proteste, Božović je ocenio da bi to bilo previše i da to što taksisti rade nije štrajk, već to vodi ka blokadi grada.

(Beta)