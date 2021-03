Braća Djurić žive u iznajmljenom stanu, a osvajaju nagrade za znanje

Žive u iznajmljenom stanu, sa ocem koji nema stalni posao, ali to Veljku (16) i Stefanu (24) Djuriću iz Niša ne predstavlja prepreku da postižu sjajne rezultate u školi, odnosno na fakultetu.

Stariji brat dobio je nedavno priznanje grada Niša kao najbolji diplomirani student Fakulteta zaštite na radu, a mladji brat, učenik drugog razreda gimnazije „Svetozar Marković“ iza sebe već ima više od 100 nagrada iz različitih školskih predmeta, dva napisana romana, kao i brojna priznanja grada, države i fondacija.

Rezultate koje postižu braća Djurić zapazilo je više evropskih univerziteta, tako da će njihov dalji ostanak u Srbiji, zavisiti od toga kakve će mogućnosti za dalji rad dobiti u svojoj zemlji.

Nagrade i priznanja počele su da stižu u porodicu Djurić još kada je Veljko imao šest godina, a njihov broj počeo je naglo da se uvećava kada je krenuo u peti razred.

„Kako su me interesovale i prirodne i društvene nauke nisam nikako mogao da se odlučim samo za jedan predmet. Takmičio sam se skoro iz svih predmeta, iz matematike, književnosti i srpskog jezika, biologije, istorije, fizike, hemije, ekologije, informatike“, rekao je Veljko Djurić za agenciju Beta.

On je dodao da je uspevao da u toku jedne školske godine bude najbolji na državnim takmičenjima iz više predmeta i to sa maksimalnim brojem bodova, a to mu je polazilo za rukom, kako je kazao „jer je uvek želeo da nauči nešto više“.

„Takmičenja su jedan od načina da se znanje iz odredjenih predmeta upotpuni, a način da se to postigne je rad sa nastavnicima na dodatnim nastavama i učenje u slobodno vreme“, objasnio je Djurić, koji je najmladji dobitnik Sretenjskog priznanja u našoj zemlji.

Ove školske godine, kazao je, ponovo će se takmičiti iz više predmeta i to ne samo iz prirodnih nauka već i iz književnosti, koja mu je uz biologiju, „najveća ljubav“.

Prema njegovim rečima, to što u slobodno vreme voli da čita i što je zainteresovan i za domaću i svetsku književnost kod njega je razvilo želju da i sam nešto napiše.

„Sa 14 godina sam napisao svoj prvi roman i sada sam autor dva romana i jedne zbirke priča. Romani su ‘Krvavi lavirint’ i ‘Čeljusti’, kriminalističkog žanra su i nadam se da će se uskoro naći u štampi“, rekao je Djurić koji svoju budućnost vidi u oblasti genetskog inženjeringa.

Stariji brat Djurić, Stefan tokom studiranja na Fakultetu zaštite na radu bio je najbolji u svojoj generaciji, a nada se da će to biti i na master studijama.

„Nadam se da će moj trud i znanje prepoznati na fakultetu i da će mi omogućiti da postanem asistent, a da kasnije, daljim radom, postanem profesor“, rekao je Djurić.

Veljkov i Stefanov otac, Zoran Djurić priznaje da ga uspesi njegovih sinova čine ponosnim roditeljem, naročito što od razvoda 2011. godine, potpuno sam brine o njima.

„Vaspitavao sam decu da uvek imaju slobodu govora i misli, da uvek budu u svakom smislu slobodni i da daju podršku jedan drugom. Takodje sam ih vaspitavao da uvek imaju cilj, da gledaju napred i da se bore kroz život za sve ono što sebi budu zacrtali. Ja sam uvek tu da im pomognem da dodju do svog cilja“, rekao je Djurić.

Dodao je da su rezultate njegovih sinova zapazili i ljudi u inostranstvu tako da Stefan ima priliku da karijeru nastavi u Norveškoj, dok je za Veljka stiglo više poziva sa različitih evropskih univerziteta, iako još nije ni punoletan.

Prema njegovim rečima, jedan holandski univerzitet obavestio je Veljka da mu „čuva mesto“ za studije, kad god se za to bude odlučio.

„Ukoliko budu imali podršku ne bih rekao vlasti, već podršku sistema i društva, voleo bih da ostanu u Srbiji. Ukoliko ne, kao i većina mladih ljudi verovatno će sami potražiti svoju sreću i svoj put nege u inostranstvu“, istakao je Djurić.

Kazao je i da ima poruku za ljude koji se nadju u situaciji da sami odgajaju svoju decu, a to je „borba za decu i porodicu“.

„Borba u svakom smislu i na kraju dodje do rezultata, dodje do tog ponosa. Paulo Koeljo kaže ‘Ne dolaze sve oluje da ti unište život, neke dodju da ti raščiste put'“, istakao je Djurić kome je ovih dana glavna briga to da li će dobiti posao za stalno, pošto mu uskoro ističe tromesečni ugovor na poslovima obezbedjenja jedne državne ustanove u Nišu.

