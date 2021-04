CarGo od danas besplatan za sve koji se vakcinišu na Sajmu

BEOGRAD – CarGo usluga od danas do četvrtka je potpuno besplatna za sve koji su dobili poziv da se vakcinišu na beogradskom Sajmu i oni će moći potpuno besplatno da dođu do Sajma sa bilo koje lokacije u Beogradu u periodu od 10 do 15 časova, saopštio je danas CarGo.

Predsednik Udruženja CarGo Aleksandar Vučić je istakao da se nada da će ova akcija podstaknuti veći broj ljudi da se vakcinišu pre uskršnjih praznika.

Vučić kaže da se besplatna usluga odnosi na sve koji su dobili poziv da se vakcinišu na Sajmu, kao najvećem čvorištu masovne imunizacije.

On je dodao da je potrebno samo da se građani lociraju, ukucaju promo kod CarGoButler i tako će ostvariti besplatnu uslugu do Sajma.

„Masovna vakcinacija je jedino rešenje da pobedimo koronu i nastavimo normalno sa svojim životom. Ovaj čin CarGo-a je samo mala podrška građanima, medicinskom osoblju i državi da zajedno prebrodimo ove teške trenutke“, rekao je Vučić.

Naveo je da ova akcija predstavlja nastavak humanitarnih misija CarGo-a.

„Verujemo da je najveća misija i zadatak svih nas da brinemo o svojim najbližima, a to možemo najbolje da uradimo tako što ćemo se vakcinisati pre praznika koje ćemo samo tako bezbedno provesti s porodicom i prijateljima“, zaključio je Vučić.

(Tanjug)

