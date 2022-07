Čeka nas još jedan nalet vreline: Prognoza do kraja jula

Kakvo nas vreme očekuje do kraja sedmice, kao i to da li nas očekuje repriza toplotnog talasa otkriva meteorolog Đorđe Đurić.

„Do kraja današnjeg dana u Srbiji sunčano i veoma toplo. Maksimalna temperatura od 33 do 37°C, u Beogradu do 35°C. U utorak sunčano i još toplije. Maksimalna temperatura od 34 do 38°C, u Beogradu do 37°C“, najavljuje meteorolog i dodaje:

„U toku večeri i noći sa severozapada usled prodora oslabljenog hladnog fronta u sklopu plitke visinske doline sa severa, očekuje se prolazno naoblačenje i manje osveženje, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom, uz jak severozapadni vetar. U sredu prijatnije, ali i dalje toplo, uz pojačan severozapadni vetar, a lokalnih pljuskova sa grmljavinom biće samo na jugu i jugozapadu Srbije. Maksimalna temperatura biće niža za oko pet stepeni u odnosu na utorak.“

Od četvrtka se očekuje još jedan nalet vrelina, kaže Đurić, prenose Večernje novosti.

„U četvrtak i petak sunčano i ponovo vrelo, uz temperature preko 35°C, a ređa pojava poslepodnevnih pljuskova sa grmljavinom očekuje se na jugu i na zapadu Srbije. Prema trenutnim prognozama, aktuelni toplotni talas zadržao bi se do kraja jula, uz dva manja i neznatna osveženja, zbog prodora oslabljenih hladnih frontova. Oko prvog avgusta usledilo bi osveženje sa pljuskovima i grmljavinom, nakon čega bi se nastavio sunčan i topao početak avgusta, uz temperature iznad proseka. Do kraja jula temperature u Srbiji biće više za 5 do 7 stepeni od proseka za ovaj najtopliji deo godine“, rekao je on.

Kako se i u narednom periodu očekuje uglavnom vedro, vrednosti UV zračenja biće veoma visoke, pa u periodu od 10 do 16 časova ne treba se duže izlagati sunce bez adekvatne zaštite.

Zbog veoma visokih temperatura sve aktivnosti na otvorenom treba smanjiti na minimum, naročito u najtoplijem delu dana. Sunce ne treba u potpunosti izbegavati, jer je ono izvor energije i života, pa su jutarnji i kasniji popodnevni sati idealni da uživamo u njemu. Na put ne treba kretati u najtoplijem delu dana. Razlika između prostorija sa rashladnim uređajima i spoljašnjih sredina ne treba biti viša od 7-8 stepeni. U vodene površine ne treba da se ulazi naglo, kako organizam ne bi doživeo šok, jer temperaturna razlika između vode, tela i spoljašnje sredine može biti viša i od desetak stepeni. Zbog veoma sušnog vremena i veoma visokih temperatura, ne treba paliti vatru na otvorenim površinama, naročito ne u šumskim kompleksima, zbog veoma velike opasnosti od izbijanja požara.

Nalazimo se na sredini leta i ušli smo u najtopliji i najsušniji deo. Potrebno je prilagoditi se aktuelnim vremenskim uslovima, koji iako su ekstremni, potpuno su uobičajeni za ovo doba godine i za naše područje.

