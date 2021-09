Centar grada i okolina TC Ušće zatvoreni za saobraćaj zbog manifestacija

Centar Beograda od 7.00 do 17 časova zatvoren je za saobraćaj, zbog manifestacije Pešačka nedelja i Biciklijade, a izmene su uvedene i kod TC Ušće i u zoni Radničke ulice.

Zbog trke „Ušće 2021“ izmenjene su trase linija 15, 84, 704, 706 i 707, koje će umesto Bulevarom Nikole Tesle, od Brankovog mosta u oba smera ići Bulevarom Mihajla Pupina i Ulicom trešnjinog cveta.

Vozila sa linija 27E i 35, umesto Bulevarom Nikole Tesle i Ulicom Ušće ići Bulevarom Mihajla Pupina, Milentija Popovića, Vladimira Popovića do terminusa „Novi Beograd /Blok 20/“.

Dok traje manifestacija, vozila sa linije 60L u smeru ka okretnici „Novi Beograd (Toplana)“ ići će od Brankovog mosta ulicom Milentija Popovića, a zatim internom saobraćajnicom, Vladimira Popovića, Zemunskim putem, Brodarskom i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Zelenom vencu koristiti redovnu trasu linije 60.

Povodom kampanje Evropske nedelje mobilnosti, danas će biti organizovane „Pešačka nedelja“ i „Biciklijada“ pa će saobraćaj biti zatvoren od Trga Republike do Slavije od 7.00 do 17.00, zbog čega će celog dana biti ukinuta linija 22A, a ostale linije će imati skraćene, ili u centru grada izmenjene trase kretanja.

Zbog sportske manifestacije „Triatlon dan u Beogradu 2021“, od 6.30 do 12.00 zatvorene su Savska magistrala od Radničke ulice do ulice Bore Stankovića, Radnička ulica od Savske magistrale do skretanja za Most na Adi, i Most na Adi i Bulevar heroja sa Košara do raskrsnice sa ulicom Omladinskih brigada, samo smer od Omladinskih brigada ka Radničkoj ulici.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.