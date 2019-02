Centar za evropske politike najbolje rangirani tink tenk u regionu

Beogradska istraživačka organizacija (think tank) Centar za evropske politike (CEP) najbolje je rangirana u regionu Zapadnog Balkana, prema upravo objavljenom globalnom izveštaju.

U izveštaju „Global gou to tink tenk indeks riport“ (Global Go To Think Tank Index Report) već 12 godina se rangiraju najuticajniji tink tenkovi iz celog sveta.

U konkurenciji tink tenkova iz Centralne i Istočne Evrope, uz najveće organizacije iz Rusije, Ukrajine, Poljske i drugih zemalja tog regiona, CEP se našao u prvih deset, zauzevši deveto mesto od ukupno 106 organizacija koje su rangirane.

Prestižni Brukings iz SAD najbolje je rangirani tink tenk na svetu, a u vrhu su i Francuski institut za medjunarodne odnose (IFRI), Brugel iz Brisela i Četamhaus iz Londona.

„CEP je prva organizacija u Srbiji koja je fokusirana na unapredjenje procesa kreiranja javnih politika u zemlji. Preporuke CEP redovno utiču na odluke ministarstava i visoko rangiranih državnih službenika, što ga čini ključnom istraživačkom organizacijom kada je u pitanju praćenje procesa pristupanja Srbije EU“, navodi se u prezentaciji koja je objavljena uz izveštaj.

Povodom objavljivanja izveštaja, svake godine se u celom svetu istog dana simultano organizuju dogadjaji na kojima se izveštaj predstavlja i diskutuje o ulozi i značaju tink tenkova za razvoj demokratije i vladavine prava.

Ove godine je izveštaj predstavljen u rekordnih 80 zemalja i 330 institucija i organizacija.

Medju gradovima u kojima se izveštaj predstavlja drugu godinu zaredom je i Beograd, na inicijativu Centra za evropske politike.

Centar za evropske politike, osnovan 2011, najviše se bavi praćenjem procesa pristupanja Srbije EU, ali i temama reforme javne uprave, ispitivanjem uslova koji su presudni za ispunjavanje ekonomskog kriterijuma za članstvo Srbije u EU i pitanjima zaštite životne sredine.

(Beta)