Danas jutro hladno, dan sunčan i topao – temperatura do 24 stepena

U Srbiji danas ujutru hladno, van košavskog područja ponegde kratkotrajna magla i slab mraz, a tokom dana sunčano i toplo.

Najniža temperatura od -2 do 6, u košavskom području od 6 do 12, a najviša od 20 do 24 stepena.

(Tanjug)

