Danas oblačno i hladno, povremeno sa pljuskovima

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, hladno i vetrovito, povremeno sa kratkotrajnim pljuskovima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura od minus tri do tri, na istoku Srbije i do pet stepeni, a najviša dnevna od šest do 10 stepeni.

Vetar umeren i jak severozapadni, povremeno i olujni, krajem dana u slabljenju.

U Beogradu će ujutru biti slab mraz, a tokom dana promenljivo oblačno, hladno i vetrovito, povremeno s kratkotrajnom kišom.

Jutarnja temperatura biće od nula do dva, a najviša dnevna oko devet stepeni.

(Beta)

