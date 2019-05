Danas oblačno mestimično sa kišom i pljuskovima

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno mestimično sa kišom i pljuskovima, a obilne padavine očekuju se ujutru i pre podne na severu i zapadu Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

Vetar će biti slab, ujutru u Vojvodini umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od deset do 14 stepeni, najviša dnevna od 19 do 23 stepena Celzijusa.



U Beogradu će pre podne oblačno sa kišom i pljuskovima, posle podne promenljivo oblačno u pojedinim delovima grada uz mogućnost kratkotrajne kiše. Vetar će biti slab do umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura biće oko 13 stepeni, najviša dnevna oko 19 stepeni Celzijusa.

Nastavlja se period sa nepovoljnim uticajem biometeoroloških prilika na većinu hroničnih bolesnika. Poseban oprez se savetuje osobama sa respiratornim i psihičkim oboljenjima. Neraspoloženje, pospanost i bolovi u mišićima su moguće meteoropatske reakcije.

