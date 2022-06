Danas oblačno, mestimično sa kišom, lokalno moguće nepogode sa gradom

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a lokalno se očekuju i kratkotrajne nepogode sa gradom i jakim vetrom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab do umeren, u Banatu, donjem Podunavlju i Pomoravlju povremeno i jak južni i jugoistočni, posle podne u slabljenju. Najniža temperatura biće od 12 do 19, a najviša dnevna od 24 do 28 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno. Kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom se očekuju najpre rano ujutru, a zatim i posle podne. Vetar će biti umeren jugoistočni, posle podne u slabljenju. Najniža temperatura biće od 17 do 19, a najviša dnevna oko 26 stepeni Celzijusa.

Uticaj vremenskih prilika neće pogodovati hroničnim bolesnicima pa im se preporučuje da poslušaju savete lekara. Oprez se naročito savetuje bolesnicima sa varirajućim krvnim pritiskom, astmatičarima i nervno labilnim osobama. Meteoropatske reakcije u vidu glavobolje i nervoze moguće su kod svih osetljivih osoba.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.