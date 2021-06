Danas pojedine ulice u Zemunu bez vode od 9 do 22h

BEOGRAD – Danas će bez vode ostati potrošači u pojedinim ulicama u Zemunu, a razlog je stavljanje u funkciju novopoloženog cevovoda u toj opštini.

Bez vode će od 9 do 22 sata ostati stanovnici u Zlatiborskoj ulici od broja 15 do Prvoimajske, u ulici Milana Uzelca, Prvomajskoj od Zlatiborske do Gornjogradske, u ulicama Đorđa Pantelića, Vikentija Rakića, Josipa Kulundžića, Gorana Kovačića, Dr Nedeljka Ercegovca, Dese Ležajić i Teodora Hercla.

(Tanjug)

