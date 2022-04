Danas: Uznemirujuće pretnje redakciji lista i portala zbog – Gandijevog citata

Nakon objave jednog od citata Mahatme Gandija u štampanom izdanju i na Instagram stranici lista i portala Danas, na mejl adresu, ali i društvene mreže Danasa čitav dan stižu, u najmanje ruku uznemirujuće, pretnje smrću, klanjem, silovanjem…, objavio je večeras Danas.

Citat indijskog mislioca, poznatog po uzdizanju istine i mira kao najviših civilizacijskih vrednosti isprovocirao je izgleda upravo onaj deo društva koji živi po dijametralno suprotnim načelima, a svoje mišljenje i frustracije leči tamo gde je to jednostavno i besplatno – na internetu, naveo je Danas na svom portalu.

Navedeno je i da je „redakcija Danasa, nakon objave spornog citata primila niz stravičnih pretnji“.

Redakcija je, kako je navela, izdvojila (objavila) „nažalost necenzurisano“, samo neke od njih.

Ukazano je da se pored toga, Danas našao na meti onih koji izgleda misle da Gandi ugrožava pravoslavlje, a zbog njega smo nazvani i „ustašama“.

„Zašto, možda razumeju samo oni (a verovatno ni oni) koji su nam pretnje uputili“, naveo je tal list.

Navedeno je da je „pomenutu salvu“ izazvala objava prevoda citata Mahatme Gandija – „Istina, ne bog“ na Veliki petak po Julijanskom kalendaru.

„Oni koji nas nisu (ili su nas nešto malo manje) vređali su Danas, pak, optužili da je objavio lažan citat“. naveo je list.

Upravo te istine radi, kako je navedeno, „trebalo bi objasniti da je citat nastao prevodom jednog od izvoda iz Gandijeve autobiografije, koji glasi „Truth is perhaps the most important name of God“.

„Autor prevoda bio je slobodan da protumači ove reči kao Gandijevu poruku da svaka religija ima svoju zamisao Boga, a istina je nekonfesionalna i univerzalna“, naveo je Danas.

Ukazano je da će „Danas, kao građanski i nezavisni list i portal, nastaviti da objavljuje mišljenja i citate velikih mislilaca, bez obzira na datum i crkveni kalendar“.

„Takođe ćemo nastaviti pripadnicima svih većih religija da čestitamo velike praznike, ne obazirući se na provokacije i pretnje“.

A što se pretnji tiče, kako je navedeno, prijavljene su tužilaštvu i ministarstvu unutrašnih poslova.

„Koristimo ovu priliku da ukažemo na opasnosti verskog ekstremizma u Srbiji i u svetu, i istaknemo da su pretnje, iako neprijatne i uzmenirujuće, najniže na lestvici monstruoznih zločina religijskih fanatika kojima svedočimo svaki dan na svetskom nivou“, naveo je Danas.

(Beta)

