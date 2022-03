Na Starom gradu od 8 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u ulicama Knićaninovoj (od Visokog Stevana do Skender Begove) i Milana Gavrilovića (od Kapetan Mišine do Knićaninove).

U tom periodu umanjen pritisak mogu osetiti i potrošači u okolnim ulicama, saopštilo je JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“.

Foto Freeimages.com, ilustracija

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.