Delovi Starog grada, Savskog venca i Zemuna danas bez vode

BEOGRAD – Zbog radova na vodovodnoj mreži u Starom gradu, Savskom vencu i Zemunu, pojedini potrošači u tim opštinama danas neće imati vodu.

Na Starom gradu će, zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda, od sedam sati do ponoći bez vode ostati potrošači u ulicama Cara Dušana – neparna strana (od Tadeuša Košćuška do Kapetan Mišine), Dubrovačkoj, Cara Uroša, Skenderbegovoj (od Dubrovačke do Cara Uroša), Visokog Stevana (od Dubrovačke do Cara Uroša).

(Tanjug)

