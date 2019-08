Detaljna vremenska prognoza za avgust

Do 5. avgusta očekuje se malo svežije vreme, a 2. je moguća i pojava vremenskih nepogoda praćenih gradom, olujnim vetrom i obilnim padavinama.

Od 6. do 23. prognozira se malo toplije i uglavnom suvo vreme, s najvišim dnevnim temperaturama, uz povremena kolebanja, od 27 do 32 stepena, sredinom prve i krajem druge dekade avgusta i do 33.

Kiša mestimično ili lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom prognoziraju se oko 8, 9, 13, 14, 19. i 21. avgusta, a oko 26. i 29. moguća je i pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda.

(„Politika“)