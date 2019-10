Do kraja godine još jedan Klub za stare u Beogradu

BEOGRAD – U Beogradu će do kraja godine biti otvoren Klub za stare u čukaričkom naselju Železnik i to će biti 31. takav klub u glavnom gradu.

To su najavili ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, ministar za finansije Siniša Mali i gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević koji su danas obišli Klub za stare na Vračaru, u Ulici Prote Mateje.

Đorđević je rekao da Ministarstvo za rad prati politiku vlade i da, kada su u pitanju najstariji sugrađani, u skladu sa svojim mogućnostima želi da pomogne na najbolji mogući način.

„Kada je reč o otvaranju domova za stare, želimo da to bude u celoj Srbiji, da Ministarstvo odvaja sredstva za otvaranje takvih domova, ali i za rekonstrukciju postojećih gerontoloških centara. Želja nam je da svi budu moderni, potpuno opremljeni“, istakao je Đorđević.

S tim u vezi, dodao je da je već nekoliko domova otvoreno i renovirano i istakao da će sa time nastaviti i u budućnosti.

Mali je podsetio da je 2014. u Beogradu bilo 20 Klubova za stare, a da ih sada ih deset više.

„To su mesta na kojima naši najstariji sugrađani provode svoje vreme…velika mi je čast i zadovoljstvo što sam imao priliku da danas budem ovde“, rekao je on.

Najavio je da će jednokratna pomoć penzionerima u iznosu od 5.000 dinara biti isplaćena oko 5. novembra, mesec ranije nego što je planirano.

Mali je najavio da već od 1. januara kreće i povećanje penzija po tzv. „švajcarskoj formuli“.

„Penzije će zavisiti od povećanja prosečne plate i rasta inflacije u našoj zemlji. Već sada možemo da kažemo da će to biti oko 5,3 – 5,4 odsto“, dodao je Mali.

Stanisavljević je rekla da Grad Beograd vodi odgovornu socijalnu politiku o čemu, dodala je, svedoči i podatak da je u poslednjih pet godina na teritoriji grada otvoreno deset novih klubova za starije, dok se još toliko renovira.

„Ovom prilikom želim da najavim otvaranje 31. kluba za starije, koji će do kraja godine biti otvoren u naselju Železnik na opštini Čukarica. Do sada je na Čukarici postojao samo jedan klub, a to je opština na kojoj živi nešto više od 41.000 penzionera i jasno je da je bilo potrebno otvoriti novo mesto na kojem će najstariji sugrađani moći da se druže i provode slobodno vreme“, dodala je Stanisavljević.

